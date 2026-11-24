وقّع الاتحاد السعودي للهوكي اتفاقية شراكة إعلامية مع شركة «مرسال» بهدف توسيع نطاق تغطية بطولات الهوكي وفعالياته، والتعريف باللعبة لدى جمهور أوسع في السعودية، حسبما نشره الاتحاد الثلاثاء.

وكتب حساب الاتحاد: «في خطوة جديدة نحو تعزيز الحضور الإعلامي لرياضة الهوكي في السعودية وقع الاتحاد شراكة إعلامية مع مرسال ضمن جهودة لتوسيع تغطية البطولات والأنشطة والفعاليات».

من جانبه أوضح لـ«الرياضية» عبد العزيز الرميح، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مرسال» الإعلامية، أن توقيع الاتفاقية مع الاتحاد السعودي للهوكي يأتي امتدادًا لتوجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز حضور الرياضات النوعية في السعودية، وإبراز قصصها وإنجازاتها من خلال محتوى إعلامي مبتكر يجمع بين المهنية والإبداع والقرب من الجمهور، مؤكدًا أن مرسال تسعى إلى أن تكون إضافة نوعية للإعلام السعودي، وتسهم في صناعة أثر إعلامي مستدام يواكب تطور المشهد الرياضي في السعودية.

يُذكر أن «مرسال» شركة إعلامية سعودية متخصصة في الإنتاج المرئي والمسموع وصحافة الفيديو وصناعة المحتوى الرقمي، وتمتلك منصة إعلامية رقمية تُعنى برواية القصص المحلية وإبراز الإنسان والمكان والإنجازات الوطنية بأسلوب إعلامي عصري، تحت شعار «لكل قصة مرسال».