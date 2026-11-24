اكتساح قدساوي

اكتسح فريق القادسية الأول لكرة القدم مضيفه شباب الأهلي الإماراتي 5ـ1، الثلاثاء، على ملعب راشد في دبي ضمن الجولة الخامسة من مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة (المركز الإعلامي ـ القادسية)