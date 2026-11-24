كشفت لـ «الرياضية» مصادر خاصة عن تجدُّد آلام العضلة الخلفية للفخذ لدى الفرنسي كينجسلي كومان، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، ما أجبره على مغادرة مباراة «الأصفر» وضيفه السد القطري، الثلاثاء، مستبدلًا عند الدقيقة الخامسة.

وأجرى الأسترالي أنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق العاصمي، تبديلًا اضطراريًا مبكرًا، بإشراك عبد الله الحمدان، رأس الحربة، بدلًا من الجناح الفرنسي.

وعانى كومان من الإصابة ذاتها خلال سبتمبر الماضي، وابتعد عن المشاركة في ثلاث مباريات، قبل تجدد آلامه أمام نيفتشي فرغانة الأوزبكي في أكتوبر، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، ليغيب عن أربعة لقاءات أخرى.

وعاد الجناح الفرنسي إلى المشاركة أمام الأهلي، الجمعة الماضي، في دوري روشن السعودي، بدخوله بديلًا خلال الشوط الثاني، قبل أن تعاوده الآلام مجددًا خلال مواجهة الفريق مع السد ضمن خامس جولات مجموعة الغرب من «النخبة».