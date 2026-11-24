أكد الهولندي فرانكي دي يونج، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، أنهم قادرون على مواصلة بدايتهم القوية في دوري الأبطال أمام صباح الأذربيجاني، الأربعاء، لحساب الجولة الخامسة، على الرغم من غياب لامين يامال المصاب.

ولم يسافر الدولي الإسباني «19 عامًا» إلى أذربيجان بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها خلال عطلة نهاية الأسبوع في مباراة فياريال بالدوري المحلي.

وعانى برشلونة في بعض الأحيان من غياب يامال، لكن دي يونج قال إن الفريق يملك ما يكفي من الجودة لتحقيق الفوز من دونه.

وقال للصحافيين الثلاثاء: «عندما تفتقد لاعبًا مثل لامين، فإنك تلاحظ غيابه دائمًا. إنه لاعب يملك موهبة استثنائية ويصنع الخطورة بمفرده».

وأضاف: «حتى في هجمة لا تبدو خطيرة، يمكنه أن يصنع منها فرصة. ستشعر بغيابه، لكن لدينا تشكيلة مليئة بالمواهب واللاعبين المميزين، ولذلك نحن قادرون على الفوز غدًا من دونه».

وغاب دي يونج «29 عامًا» عن فريقه معظم فترات الموسم الجاري بسبب الإصابات التي تعرض لها والتي قلصت مشاركاته إلى أربع مباريات من مجموع 13 مباراة في الدوري، وكان ظهوره الأخير الأحد الماضي أمام فياريال «3-2» حيث لعب في مركز قلب الدفاع. أما أوروبيًا فلعب مباراة واحدة وكانت بالجولة الأخيرة أمام أستون فيلا الإنجليزي «3-0».