كسب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي استئنافه ضد إيقاف الفرنسي ليني يورو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، مباراة واحدة بعد طرده خلال الخسارة أمام ليفربول 0ـ4، الأحد، لحساب المرحلة الـ 11 من الدوري الممتاز.

وطرد يورو في الدقيقة الثامنة من المباراة على ملعب أنفيلد بعد إعاقته المهاجم ألكسندر إيزاك المنطلق نحو المرمى، حيث اعتبر الحكم سام باروت أن المدافع الفرنسي حرم الدولي السويدي من فرصة واضحة للتسجيل. وأوضح الاتحاد الإنجليزي للعبة أن الأسباب المكتوبة لقراره ستُنشر في الوقت المناسب.

وبات يورو «21 عامًا» متاحًا للمشاركة في مباراة برنتفورد السبت على ملعب «أولد ترافورد» ضمن المرحلة الـ 12.

وسجل المجري دومينيك سوبوسلاي الهدف الافتتاحي لليفربول مباشرة من الركلة الحرة التي احتُسبت إثر مخالفة يورو، قبل أن يحقق أصحاب الأرض فوزًا سهلًا.

وأثير تساؤل بشأن ما إذا كان إيزاك يسيطر على الكرة بالشكل الكافي لكي تُصنّف الحالة على أنها حرمان من فرصة واضحة للتسجيل.

وقال البرتغالي برونو فرنانديش قائد يونايتد لشبكة «بي بي سي» بعد المباراة: «لم تكن بطاقة حمراء أبدًا.أعتقد أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من الحكام في الملعب وأمام تقنية الفيديو، يجلسون لفترة طويلة يشاهدون اللقطة ويعيدونها ويتقدمون بها ويعيدونها بالحركة البطيئة وما إلى ذلك».

وأضاف: «ارتكاب خطأ كهذا يمكن أن يغيّر مجرى المباراة. لكن من الواضح أننا لم نستقبل الهدف من الركلة الحرة بسببهم، إلا أن ذلك غيّر تمامًا مسار اللقاء».