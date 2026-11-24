لم تنتهِ مواجهة منتخبي المغرب الأول لكرة القدم ونظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الإفريقية 18 يناير الماضي بنهاية صافرة الحكم، بهدف لصالح «أسود التيرانجا» دون رد من «أسود الأطلس»، بعدما قرر الاتحاد الأفريقي للعبة منح الكأس لمنتخب البلد المضيف، ليأتي التصعيد إلى محكمة التحكيم الرياضية التي ألغت قرار الكاف باعتبار المغرب فائزًا 3-0.

ورأت محكمة التحكيم الرياضية، بحسب منطوق قرارها بفوز السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عام 2025، أن قرار الكونغولي جان جاك ندالا، حكم المباراة، باستئناف اللعب يندرج ضمن إطار صلاحياته في قرارات الملعب، وبذلك لم يرتكب أي خطأ قانوني، على عكس شكوى الاتحاد المغربي الذي رأى أن الحكم تجاوز صلاحياته.

وطعنت السنغال ضد قرار الاتحاد الإفريقي للعبة «الكاف» بإعلان المغرب بطلًا للبطولة واعتباره فائزًا 3-0، رغم فوز السنغال على البلد المضيف 1-صفر بعد الوقت الإضافي في المباراة النهائية التي جرت في الرباط في يناير الماضي.

وبينما قال الاتحاد السنغالي على لسان عبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي، إنهم مستعدون لطي صفحة الماضي وعرضوا يد المصالحة لنظرائهم في المغرب، أعلن الاتحاد المغربي رفضه لقرار محكمة التحكيم الرياضي والعمل على مناهضته بكافة السبل القانونية.

وطبقًا لبيان الاتحاد المغربي للعبة، أعربت الجامعة الملكية عن استغرابها واحتجاجها لعدم أخذ مطالبها بعين الاعتبار، والمتمثلة في ترتيب الآثار القانونية اللازمة على الممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة وصدقية المسطرة التحكيمية، ولا سيما ما تم التأكد منه بشأن حصول تواصل بين المحكم الألماني أولريش هاس ورئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، قبل 48 ساعة من صدور القرار.

لكن متحدثًا باسم الاتحاد السنغالي قال لـ«رويترز»: «هذا غير صحيح. لم يكن هناك أي اتصال هاتفي يوم الأحد أو في أي يوم آخر».

وقالت محكمة التحكيم الرياضية لرويترز: «ينفي أولريش هاس بشدة أي اتصال مباشر في أي وقت مع الأطراف المعنية في هذه الإجراءات».

وأشارت محكمة التحكيم إلى أن قرار الحكم باستئناف المباراة يقع ضمن صلاحياته الحصرية.

وكان الاتحاد المغربي قد دفع بأن قرار حكم المباراة يقع خارج إطار قرارات الملعب، وأن الانسحاب من الملعب شكل انتهاكًا للمادتين 82 و84.

وقالت هيئة المحكمة إن المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية، اللتين استند إليهما المغرب، لا تنطبقان إلا عندما يقرر الحكم إيقاف المباراة نهائيًا، لذا لم تنطبقا في هذه الحالة.

وأقرت الهيئة بأن الحكم اتخذ قراره في ظل توتر شديد، لكنها قالت إن ذلك لا يبرر وصف قراره بأنه «تعسفي».

كما أشارت إلى أن الاتحاد السنغالي والمدرب بابي ثياو واللاعبين إليمان ندياي وإسماعيلا سار، تعرضوا بالفعل لعقوبات من قبل الكاف في إجراءات تأديبية منفصلة.

ويمكن للاتحاد المغربي الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا السويسرية، وهي المحكمة الوحيدة المختصة بالنظر في الطعن.

وترأس هيئة المحكمة الرياضية الفرنسي جيرالد سيمون، الخبير في القانون الرياضي، بمساعدة أستاذ القانون الدولي الإيطالي لويجي فوماجالي وأولريش هاس، المحامي المقيم في هامبورج وأستاذ القانون بجامعة زوريخ، وجاء الحكم بالإجماع.

وقال السنغالي ساديو ماني، مهاجم النصر السعودي، إنه يأمل ألا تؤدي هذه القضية إلى إحداث شرخ بين البلدين.

وأضاف ماني في بيان: «أوجه رسالة احترام وتشجيع إلى الشعب المغربي ولاعبي المغرب».

وأفادت محكمة التحكيم بأن حيثيات القرار جرى إرسالها إلى الأطراف المعنية اليوم الثلاثاء، وأن القرار التحكيمي سيُنشر في الوقت المناسب ما لم يُطلب الحفاظ على سريته.

وانسحب لاعبو السنغال من الملعب لمدة 14 دقيقة بعد احتساب ركلة جزاء ضدها في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، وعاد عدد منهم إلى غرفة الملابس احتجاجًا على القرار قبل استئناف المباراة.

وأهدر براهيم دياز ركلة الجزاء، مما دفع المباراة إلى الوقت الإضافي لتسجل السنغال هدف الفوز عن طريق بابي جي وتضمن الانتصار والتتويج باللقب.