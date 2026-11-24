تنطلق عروض مسرحية «الكبيرة أول»، 3 ديسمبر المقبل، ولمدة 6 أيام على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته السابعة، وتستمر العروض .

وطبقًا للموقع الرسمي لفعاليات الموسم، تُفتَح أبواب المسرح عند الـ 08:30 مساءً، ويرفع الستار في الـ 09:00، ويسدل عند الـ 11:00، فيما تستمر عروض المسرحية الكوميدية حتى9 ديسمبر المقبل.

وتتناول أحداث المسرحية في إطار كوميدي ساخر، وتدور مسرحية الكبيرة أول حول الأخت الكبيرة «هلالة»، تقرر الزواج قبل إخوتها وسط مواقف مضحكة وكوميدية عديدة.

والمسرحية من تأليف تغريد الداود، وإخراج: محمد جمال الشطي ومن بطولة عبد الناصر درويش وأحمد العونان.

كما يشارك في العمل الممثلون حسين المهدي، نورة العميري، حصة النبهان، عبد الرحمن صابر وراشد الدهش.