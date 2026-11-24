اختتم المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم تحضيراته، الثلاثاء، تأهبًا لملاقاة هايتي في تمام الـ 4:30 من مساء الأحد على ملعب أكاديمية إسباير1 في الدوحة العاصمة القطرية ضمن ثالث جولات المجموعة الرابعة من كأس العالم للناشئين.

وفرض أحمد الحنفوش، مدرب «أخضر الناشئين»، تدريبات متنوعة تركزت على الجانب التكتيكي، واختتمها بتمارين على الكرات الثابتة.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الفرنسي صاحب المركز الثاني، ومتأخرًا بثلاث نقاط عن الأوروجواي المتصدر الذي ضمن تأهله إلى دور الـ32، بينما يتذيل منتخب هايتي المجموعة دون نقاط.

ويتأهل إلى دور الـ32 من المونديال الذي تستضيفه قطر حتى 13 ديسمبر المقبل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12 إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.