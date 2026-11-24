استنسخ البرتغالي جواو فيليش، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، أحد أشهر أهدافه بقميص برشلونة الإسباني، مسجلًا في شباك السد القطري، الثلاثاء، بركلة خلفية مزدوجة، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء هدف فيليش في الدقيقة 52، بعدما ارتقى داخل منطقة الجزاء وأرسل الكرة بركلته المقصية إلى الشباك، مانحًا النصر التقدم «2ـ1» في المواجهة.

وأعاد هدف السد إلى الأذهان مقصية فيليش بقميص برشلونة أمام قادش، في 13 أبريل 2024، خلال مباراة حسمها الفريق الكتالوني «1ـ0» ضمن منافسات الدوري الإسباني «لا ليجا».

وسجل البرتغالي هدف برشلونة بالطريقة نفسها، بعدما تابع كرة داخل منطقة الجزاء، وحولها بركلة خلفية مزدوجة إلى شباك قادش، مانحًا الفوز لفريقه.

وحظي الهدف بتقدير رابطة الدوري الإسباني، التي اختارته أفضل هدف في المسابقة خلال أبريل 2024.

وبعد عامين وسبعة أشهر، كرر فيليش المشهد بقميص النصر، مسجلًا هدفًا جديدًا بالطريقة نفسها.