مع اقتراب سوريا من إحياء الذكرى الثانية للتحرير ديسمبر المقبل، تتجه الأنظار إلى مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة، ومن بينها القطاع الرياضي الذي يواجه تحديات كبيرة، لكنه يحمل في الوقت ذاته فرصًا واسعة لاستعادة حضوره ومكانته.

وفي هذا السياق، تبرز العلاقات الرياضية السورية السعودية بوصفها أحد المسارات الواعدة للتعاون، خاصة بعد استقبال محمد سامح حامض، وزير الرياضة والشباب السوري، وغازي العنزي، السفير السعودي في دمشق، وبحث آفاق تعزيز الشراكة الرياضية والشبابية بين البلدين.

وفي حديثه لـ«الرياضية»، أكد حامض أنَّ سوريا تتطلع إلى الاستفادة من التجربة السعودية المتقدمة في الاستثمار والاحتراف والحوكمة وتطوير المنشآت، كاشفًا عن العمل على إعداد مذكرة تفاهم تتضمن برامج عملية في مختلف الألعاب، إلى جانب الترحيب بالاستثمارات السعودية والعربية في الأندية والمنشآت والأكاديميات الرياضية.

وتطرق الوزير السوري إلى واقع الرياضة بعد عامين من التحرير، وخطط إعادة تأهيل المنشآت، واستقطاب الكفاءات السورية في الخارج، وتطوير كرة القدم، والتحوّل نحو نموذج اقتصادي يضمن استدامة المؤسسات الرياضية، مؤكدًا أنَّ الطموح لا يقتصر على استعادة المشاركة الدولية، بل يمتد إلى بناء منظومة قادرة على المنافسة وصناعة الإنجازات بصورة مستدامة.

01

استقبلتم أخيرًا السفير السعودي في دمشق وبحثتم تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، ما أهمية الزيارة، وما الذي تتطلعون إلى تحقيقه؟

تأتي الزيارة في إطار تعزيز روابط الأخوة والعلاقات الراسخة بين سوريا والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وفتح آفاق أوسع للتعاون، خصوصاً في المجالين الرياضي والشبابي، فالرياضة تمثل جسراً للتواصل بين الشعوب وأداة مهمة للقوة الناعمة، بما تحمله من قيم التنافس الشريف والتسامح والعمل الجماعي.

نتطلع إلى الاستفادة من التجربة السعودية الرائدة في الحوكمة والإدارة الرياضية والاستثمار وتطوير المنشآت والأندية، وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات، وتشكيل لجان تنسيقية مشتركة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية في البلدين، بما يؤسس لشراكة مؤسسية مستدامة.

ولا يقتصر التعاون على الرياضة، بل يشمل القطاع الشبابي من خلال تبادل البرامج والخبرات، وتمكين الشباب اجتماعياً واقتصادياً، ودعم الابتكار والإبداع عبر توفير مساحات ومراكز حاضنة لأفكارهم وطاقاتهم، وهدفنا الانتقال من مستوى التفاهم والتواصل إلى مبادرات وبرامج عملية تحقق نتائج ملموسة للرياضيين والشباب في البلدين.

02

تشهد الرياضة السعودية تطورًا لافتًا في ظل رؤية 2030، كيف تنظرون إلى هذه التجربة، وما الذي يمكن أن تستفيد منه الرياضة السورية؟

ننظر إلى التجربة الرياضية السعودية باهتمام وتقدير كبيرين، خاصة التحولات التي شهدها القطاع ضمن مستهدفات رؤية 2030، سواء على مستوى الأندية والاحتراف أو تطوير المنشآت والبنية التحتية وتنويع مصادر التمويل والاستثمار.

ومن أبرز الجوانب التي نوليها اهتمامًا دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم القطاع الرياضي، والتحوّل نحو التعامل مع الرياضة بوصفها قطاعًا اقتصاديًّا واستثماريًّا واعدًا، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجعله شريكًا أساسيًّا في التمويل والتطوير والاستدامة، كما أنَّ تطور المنشآت واستقطاب البطولات والفعاليات الدولية يعكسان أهمية وجود رؤية استراتيجية تربط الرياضة بالتنمية الاقتصادية والسياحية والاجتماعية.

ونسعى في سوريا إلى الاستفادة من هذه التجربة في تطوير الأندية وتحقيق استدامتها المالية، وتحديث المنشآت، وتعزيز الحوكمة والإدارة الاحترافية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص، ونتطلع إلى أن تكون السعودية شريكًا أساسيًّا في هذه المرحلة، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتكامل الإمكانات وإطلاق مشاريع مشتركة تخدم الرياضة والشباب.

03

تحدثتم عن إعداد مذكرة تفاهم رياضية بين البلدين، ما أبرز مجالات التعاون المطروحة، ومتى يمكن أن تتحوّل إلى مشاريع على أرض الواقع؟

نعمل على أن تكون مذكرة التفاهم إطارًا شاملًا للتعاون الرياضي والشبابي، يتجاوز الجوانب التقليدية إلى برامج وآليات عملية قابلة للتنفيذ.

رياضيًّا، نطرح التعاون في الألعاب الجماعية والفردية وألعاب القوى، من خلال تشكيل لجان فنية مشتركة بين الاتحادات، وتنظيم المعسكرات التدريبية والبطولات والمباريات التجريبية، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتأهيل المدربين والحكام والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

وفي هذا الإطار، نعمل بالتنسيق مع السفارة السعودية في دمشق على ترتيب زيارة إلى السعودية للاطلاع عن قرب على التجربة الرياضية، وعقد لقاءات مع المسؤولين والمعنيين بالقطاع الرياضي، ومناقشة أولويات التعاون، تمهيدًا لتوقيع مذكرة التفاهم والانتقال إلى التنفيذ.

أما شبابيًّا، فنتطلع إلى برامج مشتركة تدعم الابتكار وريادة الأعمال والمبادرات التطوعية والمشاركة المجتمعية، وتعزز التبادل المعرفي والتخصصي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب.

نسعى إلى تسريع التنسيق واستكمال المشاورات الفنية والمؤسسية في أقرب وقت، بحيث لا تبقى المذكرة مجرد وثيقة، بل تتحوّل إلى برامج ومبادرات ملموسة يلمس الرياضيون والشباب نتائجها خلال المرحلة المقبلة.

04

هل هناك توجه لاستقطاب استثمارات سعودية إلى القطاع الرياضي السوري، خاصة في المنشآت والأندية؟

بالتأكيد، فالاستثمار الرياضي أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة، وننظر إلى السعودية بكونها شريكًا مهمًا، لما تمتلكه من تجربة متقدمة وخبرات واسعة في هذا المجال.

لدينا فرص استثمارية واعدة في سوريا، تشمل إعادة تأهيل المنشآت القائمة وإنشاء منشآت جديدة، والاستثمار في الأندية وتحويلها إلى مؤسسات رياضية تتمتع بالكفاءة الإدارية والاستدامة المالية، إضافة إلى الأكاديميات الرياضية والتسويق والرعاية والحقوق التجارية والفعاليات.

ونعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة أمام المستثمرين، بما يحقق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والمصلحة الرياضية والمجتمعية، ويعزز دور القطاع الخاص في تطوير المنظومة وتخفيف الأعباء عن الدولة.

نرحب بالاستثمارات السعودية، ونتطلع إلى فتح قنوات مباشرة مع المستثمرين والشركات والمؤسسات المعنية، وبناء شراكات قائمة على المصالح المتبادلة والاستدامة، فالاستثمار في الرياضة ليس فرصة اقتصادية فحسب، بل استثمار في الإنسان والشباب والمجتمع، ومساهمة في إعادة بناء البنية الرياضية وتعزيز حضور سوريا.

05

بعد عامين على تحرير سوريا، كيف تقيّمون واقع الرياضة، وما أبرز ما تحقق؟ وما المطلوب للانتقال من إعادة البناء إلى صناعة الإنجازات؟

نحن أمام مرحلة مهمة ومفصلية، ويجب أن ينطلق تقييم واقع الرياضة السورية من فهم طبيعة التحديات التي نواجهها، فالرياضة لا تقوم على النتائج والبطولات وحدها، بل تستند إلى منظومة متكاملة تشمل التشريعات والحوكمة والإدارة والاستثمار والمنشآت، إلى جانب إعداد الرياضيين واكتشاف المواهب ورعايتها.

نعمل على تطوير التشريعات الناظمة للعمل الرياضي، وإعادة تنظيم العلاقة بين الوزارة والاتحادات والأندية، وتعزيز استقلالية الاتحادات، خاصة ماليًّا وإداريًّا، بما يمنحها قدرة أكبر على التخطيط واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.

كما نتجه إلى تطوير نموذج عمل الأندية وتحويلها إلى مؤسسات أكثر احترافية واستدامة، من خلال تبني نماذج الشركات المساهمة، بما يعزز الحوكمة والشفافية ويفتح المجال أمام الاستثمار والقطاع الخاص، ونعمل أيضًا على تنظيم الأكاديميات والمراكز الرياضية لتكون رافدًا للأندية والمنتخبات، وتطوير الرياضة المدرسية والجامعية بكونهما قاعدة اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال.

أما المنشآت الرياضية، فتمثل أحد أكبر التحديات والأولويات، في ظل حجم الدمار والأضرار التي لحقت بعدد كبير منها خلال أعوام النظام البائد. ولدينا خطة لإعادة تأهيلها وتطويرها وفق معايير فنية دولية، بما يعيد الحياة إليها ويعزز قدرتنا على استضافة البطولات والفعاليات.

وعلى صعيد المشاركات، بدأت الحياة الرياضية تستعيد عافيتها، وعادت بعثاتنا إلى مختلف الاستحقاقات، وحقق رياضيونا نتائج مهمة، خاصة في الألعاب الفردية، واعتلوا منصات التتويج في بطولات عالمية، ونعتز بكل رياضي سوري رفع علم بلاده، على الرغم من الظروف والتحديات.

لكننا ندرك أنّ المشاركات والنتائج، على أهميتها، لا تكفي وحدها لبناء رياضة وطنية قوية، المطلوب الانتقال من الجهود المتفرقة إلى العمل المؤسسي، ومن معالجة التحديات الآنية إلى التخطيط الاستراتيجي، عبر رؤية واضحة وأهداف قابلة للقياس ومؤشرات أداء تتيح تقييم العمل وتصحيح المسار، طموحنا تأسيس منظومة قادرة على صناعة الإنجازات باستمرار، وتوفير البيئة المناسبة للأجيال القادمة للمنافسة ورفع اسم سوريا.

06

عانت الرياضة السورية من هجرة المواهب والكفاءات إلى الخارج، هل لديكم خطة لاستعادتها والاستفادة من خبراتها؟

نولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، وننظر إلى الرياضيين والمدربين والخبراء السوريين في الخارج بكونهم ثروة وطنية ينبغي الاستفادة منها في مرحلة إعادة البناء، فالظروف التي مرت بها سوريا دفعت أعدادًا كبيرة من الكفاءات إلى مغادرة البلاد، لكن ارتباطهم بوطنهم لم ينقطع.

بدأنا بالفعل استقطاب هذه الخبرات، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مشاركة رياضيين وكفاءات سورية مقيمة في الخارج ضمن منتخباتنا الوطنية في مختلف الألعاب.

ونعمل في هذا المجال عبر عدة مسارات، أبرزها إشراك الكفاءات الإدارية والفنية في الاتحادات واللجان، وبناء قاعدة بيانات للخبرات السورية في الخارج، وتنظيم برامج للتعاون وتبادل الخبرات من خلال استضافة المدربين والخبراء وتنظيم الدورات وورش العمل، إلى جانب تسهيل عودة الرياضيين والمواهب الراغبين في الاستقرار والعمل داخل سوريا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما نسعى إلى الاستفادة من علاقات الرياضيين السوريين في الخارج وشبكاتهم المهنية لفتح آفاق جديدة أمام الرياضة الوطنية وتعزيز مشاركاتها الدولية.

نريد لكل رياضي سوري، أينما كان، أن يشعر بأنه جزء من مشروع إعادة بناء الرياضة الوطنية، سواء عاد إلى وطنه أو أسهم في دعمه من مكان إقامته، فالمرحلة المقبلة تحتاج إلى تكاتف جميع السوريين في الداخل والخارج.

07

تواجه كرة القدم السورية تحديات على مستوى المنتخبات والأندية، ما خطتكم للنهوض بها؟ وهل تدرسون الاستفادة من خبرات عربية ودولية، ومنها التجربة السعودية؟

كرة القدم تحتل مكانة خاصة في المجتمع السوري، فهي اللعبة الأكثر جماهيرية وواجهة مهمة للرياضة السورية، لكن النهوض بها لا يتحقق من خلال الاهتمام بالمنتخب الأول أو البحث عن نتائج سريعة، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تقوم على التخطيط والاستثمار والتأهيل والاستدامة.

الأولوية لدينا هي بناء الفئات العمرية واكتشاف المواهب ورعايتها منذ الصغر، ولدينا مؤشرات إيجابية، من بينها تأهل منتخب الناشئين إلى نهائيات كأس آسيا، وهي فرصة يجب البناء عليها من خلال توفير الإعداد الفني والمعسكرات والمباريات الاحتكاكية والرعاية المتخصصة، ليكون نواة لمنتخبات وطنية قوية في المستقبل.

وعلى مستوى الأندية، نعمل على تهيئة البيئة التشريعية والاقتصادية التي تساعدها على التحوّل إلى مؤسسات مستدامة ماليًّا وإداريًّا، ومن بين التوجهات تطوير نموذج الشركات المساهمة، بما يتيح تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات وتطوير الإدارات والوفاء بالالتزامات تجاه اللاعبين والأجهزة الفنية.

ونحن منفتحون على الاستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة، وفي مقدمتها التجربة السعودية في الاستثمار والاحتراف وتطوير البنية التحتية واستقطاب الخبرات العالمية، كما نرحب بالخبرات الفنية العربية والدولية، وقد شهدنا أخيرًا وصول الخبير المصري علاء نبيل لتولي مهمة المدير الفني في الاتحاد السوري لكرة القدم، بهدف وضع رؤية وخطط استراتيجية لتطوير اللعبة والمنتخبات الوطنية.

طموحنا لا يقتصر على تحسين النتائج في المرحلة الجارية، بل بناء منظومة كروية مستدامة تنتج اللاعبين والمدربين والإداريين، وتمنح الأندية القدرة على المنافسة، وتعيد لمنتخباتنا الوطنية حضورها الذي يتطلع إليه الجمهور السوري.

08

في ظل التحديات المالية التي تواجه الرياضة السورية، كيف تعمل الوزارة على تأمين الموارد اللازمة لتطوير المنشآت ودعم الرياضيين؟ وهل هناك توجه لفتح المجال أمام استثمارات عربية لإدارة الأندية؟

التحدي المالي من أبرز التحديات التي تواجه الرياضة السورية، ولا يمكن الحديث عن تطوير القطاع أو إعادة تأهيل المنشآت ودعم الرياضيين دون امتلاك رؤية مستدامة لتأمين الموارد.

نعمل على تغيير نموذج تمويل الرياضة، بحيث لا تبقى معتمدة بصورة أساسية على الموازنة الحكومية، بل تنتقل تدريجيًّا إلى نموذج اقتصادي يقوم على الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، نعمل على حصر المنشآت الرياضية وتقييم أوضاعها الفنية والاقتصادية، وطرح المنشآت القابلة للاستثمار أمام المستثمرين وفق دراسات جدوى وعقود واضحة تضمن حقوق الدولة والمستثمر، وتوفر عوائد تسهم في إعادة التأهيل والتطوير، فنحن نمتلك منشآت يمكن أن تتحوّل من أعباء مالية إلى أصول اقتصادية منتجة.

كما نعمل على تطوير النموذج الاقتصادي للأندية وتهيئة البيئة التشريعية لتحويلها إلى مؤسسات قادرة على جذب الاستثمارات، ومن بينها نموذج الشركات المساهمة، بما يعزز استقلاليتها المالية ويحسن إدارتها.

ونفتح المجال أمام الاستثمارات العربية والأجنبية في المنشآت والأكاديميات والأندية والصناعات والخدمات الرياضية، ولا ننظر إلى المستثمر العربي بكونه ممولًا فقط، بل شريكًا قادرًا على نقل الخبرات الإدارية والفنية والتسويقية، ولدينا اهتمام خاص بتعزيز التعاون مع الأشقاء في السعودية والاستفادة من تجاربهم في الاستثمار وإدارة المنشآت والأندية وفق نماذج احترافية.

إلى جانب ذلك، نعمل على تطوير الشراكات في مجالات الرعاية والتسويق وحقوق البث وتنظيم البطولات والفعاليات، بما يفتح مصادر دخل جديدة.

وأؤكد أنَّ الاستثمار لا يعني التخلي عن دور الدولة أو الهوية الوطنية للأندية، بل إيجاد موارد وإدارات أكثر كفاءة، مع ضمان بقاء الرياضة متاحة للمجتمع وحماية حقوق الرياضيين وتحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والرسالة الاجتماعية، هدفنا أن تتحول الأندية والمنشآت من مؤسسات تنتظر الدعم إلى مؤسسات منتجة وقادرة على الاستمرار والمنافسة.

09

ما طموحكم لمستقبل الرياضة السورية دوليًّا؟ وما الخطوات المطلوبة لاستعادة حضورها عربيًّا وقاريًّا ودوليًّا وتحقيق الإنجازات؟

طموحنا أن تستعيد الرياضة السورية مكانتها الطبيعية عربيًّا ودوليًّا، وأن يعود اسم سوريا إلى المحافل الرياضية ليس بمجرد المشاركة، بل بالمنافسة وتحقيق النتائج التي تليق بتاريخها وطموحات أبنائها.

ندرك أنَّ هذا الطموح لا يتحقق بين ليلة وضحاها، ولا من خلال التركيز على بطولة أو منتخب أو لعبة بعينها، بل يحتاج إلى مشروع وطني متكامل لإعادة بناء المنظومة الرياضية، وقد بدأنا العمل على ذلك من خلال تطوير التشريعات والتنظيم، وإعادة تأهيل المنشآت، وتعزيز الاستثمار والشراكات، وتطوير الأندية والاتحادات، والاهتمام بالفئات العمرية واكتشاف المواهب، واستقطاب الكفاءات السورية في الخارج والاستفادة من التجارب العربية والدولية.

كما نولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتنا مع المؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية، وتوسيع فرص المشاركة والاحتكاك الخارجي، والعمل على استضافة البطولات والفعاليات بما يعيد لسوريا حضورها وموقعها في الأسرة الرياضية الدولية.

نؤمن أنّ صناعة البطل تبدأ من قاعدة رياضية سليمة، ومدرب مؤهل، ونادٍ قادر على التطور، واتحاد يمتلك رؤية واضحة، ومنظومة إدارية ومالية مستدامة، لذلك لا نبحث عن إنجاز مؤقت أو نتيجة عابرة، بل عن رياضة سورية قادرة على إنتاج الإنجازات بصورة مستمرة.

فالرياضة أكبر من مجرد منافسات وميداليات، إنّها مساحة للتلاقي والتعافي المجتمعي وتعزيز الانتماء الوطني وتقديم صورة سوريا الجديدة أمام العالم.

طموحنا أن نرى العلم السوري مرفوعًا في أكبر المحافل الدولية، وأن يكون الرياضي المحلي منافسًا حقيقيًّا، وأن يشعر كل سوري بالفخر بما تقدمه رياضة بلاده، لا نعد بنتائج سريعة، لكننا نعد بالعمل والتخطيط وبناء الأسس الصحيحة، فالإنجازات الحقيقية لا تُصنع بالوعود، وإنما بالتراكم والاستمرارية والعمل المؤسسي.