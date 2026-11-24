كرَّر فريق النصر الأول لكرة القدم فوزه المفضل أمام السد القطري، متغلبًا عليه بنتيجة 2ـ1، مساء الثلاثاء، ضمن خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وافتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 13.

وأدرك الفريق الزائر التعادل بهدف أحرزه الجناح محمد وعد في الدقيقة 22، مستغلًا تمريرة بينية من قائده أكرم عفيف.

وتعرض وعد، صاحب هدف السد، للطرد في ثاني دقائق الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، إثر واقعة بصق تجاه نواف بوشل، ظهير أيمن النصر. ونبّهت غرفة «VAR» الحكم الأردني أدهم مخادمة الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب السد، بعد مشاهدة الواقعة على شاشة التقنية المنصوبة خارج حدود الملعب.

وفي الدقيقة 52، نفذ البرتغالي جواو فيليش، مهاجم النصر، ركلة خلفية مزدوجة، خطف بها هدف الفوز للفريق.

وحافظ «الأصفر» على تقدمه حتى نهاية المباراة، محققًا فوزه الثالث على السد بنتيجة 2ـ1، من أصل أربعة انتصارات له أمام الفريق القطري. ولم يسبق للفريق العاصمي الفوز على السد بنتيجة مختلفة سوى مرة واحدة، عندما تغلب عليه 3ـ1 في 17 أبريل 2021.

ومنح هذا الفوز النصر الأفضلية في سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين، بعدما رفع عدد انتصاراته إلى أربعة، مقابل ثلاثة للسد، وثلاثة تعادلات.

ورفع النصر رصيده إلى 9 نقاط من أربع مباريات، ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة الغرب، متأخرًا بفارق أربع نقاط عن العين الإماراتي، متصدر الترتيب، الذي خاض خمس مباريات.

في المقابل، أنهى السد الجولة في المركز الـ 14 برصيد نقطتين، جمعهما من تعادلين، بعدما تلقى خسارته الثالثة في البطولة.