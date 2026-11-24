ضمنت منتخبات البرازيل والمكسيك وفنزويلا وكولومبيا وصربيا تأهلها الثلاثاء إلى الأدوار الإقصائية لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عامًا، والتي تستضيفها ملاعب «إسباير زون» في الدوحة العاصمة القطرية، فيما حافظت الجزائر والدومينيكان وأيرلندا على حظوظها في انتظار الجولة الثالثة.

وفي المباراة الأولى فازت البرازيل بصعوبة على تنزانيا بهدف دون رد لحساب المجموعة التاسعة. سجل هدف المباراة ريتشارد ويندل «15» بعدما عادت إليه الكرة إثر تصدي الدفاع لمحاولة إدواردو كونسيساو.

وتصدرت البرازيل المجموعة بست نقاط، تليها أيرلندا بثلاث نقاط ولديها أفضلية للتأهل مباشرة في حال فوزها على تنزانيا التي تملك نقطة واحدة أيضًا الجمعة المقبلة.

أما كوستاريكا متذيلة الترتيب فتملك بدورها فرصة للتأهل بتغلبها على البرازيل الجمعة، وانتظار نتيجة مواجهة أيرلندا وتنزانيا.

وكانت أيرلندا أحيت آمالها في التأهل، بفوزها على كوستاريكا 2-0 من توقيع مكسيم أفونين «51» وكليان مورفي «64».

كما حجزت المكسيك وفنزويلا بطاقتي التأهل عقب فوزهما على الكاميرون ورومانيا، ضمن المجموعة الحادية عشرة بعد أن حصلتا على ست نقاط.

وحسمت المكسيك المباراة في الشوط الثاني وافتتح ميغيل ريفيرا التسجيل بتسديدة على الطائر إثر ركلة ركنية «51»، قبل أن يضيف أدان سانشيز الثاني من ركلة جزاء «57». وتولى جيرسون جوتيريز مهمة إنهاء المباراة، بهدفين من مسافتين قريبتين «75» و«81».

أما فنزويلا فتغلبت على رومانيا بهدف دون رد من توقيع رومان لوزادا «64». وشهدت المباراة طرد اللاعب الروماني راريس سيليترا «78» عقب مراجعة اشتباك وقع دون كرة.

وفي مشاركتها الأولى تأهلت صربيا إلى الأدوار الإقصائية بعد تغلبها على اليابان 1-0 ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة.

وسجل دراجان أنوكيتش هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء «11»، بعدما تعرض تاديا كوجيتش للعرقلة، ليضمن بذلك مرافقة كولومبيا التي نجحت في فك صمود هندوراس، التي أكملت المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد دييغو ماتوتي في وقت مبكر من الشوط الثاني.

وأحرزت كولومبيا هدفين خلال ثماني دقائق فقط، عن طريق ماتياس كايسيدو «76»، قبل أن يستغل خوسيه إسكورسيا خطأ حارس هندوراس ديفيد باز، ليضيف الثاني «84».

وقلب أشبال «محاربو الصحراء» تأخرهم إلى فوز ثمين على الجبل الأسود 2-1، ليحافظوا على آمالهم بالتأهل.

تقدمت الجبل الأسود بنيران صديقة بعدما عجز الدفاع الجزائري عن إبعاد ركنية خطيرة نفذها بيتار إيفانوفيتش، لترتد الكرة وتصطدم بالحارس يازيد تيفراني وتسكن الشباك «41».

وأهدر ياسين عابد فرصة إدراك التعادل بعدما اصطدمت ركلة الجزاء التي نفذها بالعارضة، قبل أن تحصل الجزائر على ركلة جزاء ثانية، نجح عابد هذه المرة في تحويلها إلى هدف التعادل «67»، وعاد اللاعب نفسه ليوقع هدف الفوز بتسديدة متقنة «81».

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة تغلبت الدومينيكان على تشيلي 2-1، لترفع رصيدها إلى أربع نقاط في الصدارة، بينما تجمدت منافستها عند ثلاثة بالمركز الثاني.

واستغلت الدومينيكان أفضليتها وسجلت هدفين خلال الشوط الأول، بواسطة المدافعين دانيال فرنانديز وجابرييل فلورنتينو «34»، وجابرييل فلورنتينو «45».

ونجحت تشيلي في تقليص الفارق بعدما تابع أمارو بيريز الكرة المرتدة من ركلة جزاء، إثر تصدي الحارس لمحاولة بايرون باريرا «73». ونجحت تشيلي في إدراك التعادل قبل ثماني دقائق من النهاية، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.