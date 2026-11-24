تصدر إقرار مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، ميزانية عام 2027، منصات التواصل الاجتماعي في السعودية بعد ساعات من نشر الخبر في وكالة الأنباء السعودية.

وتجاوز عدد مشاهدات تغريدة حساب «واس الأخبار الملكية» 836 ألفًا، و1.8 ألف إعجاب و1.5 ألف إعادة للتغريدة، وأكثر من 380 تعليقًا حتى نشر المادة.

وتجاوزت مجمل منشورات الميزانية على حسابات «واس» حاجز الـ3 ملايين.

وتم إقرار الميزانية بإنفاق يبلغ 1.392 تريليون ريال «371.2 مليار دولار»، وإيرادات مقدرة بنحو 1.202 تريليون ريال «320.5 مليار دولار»، مع عجز متوقع عند 191 مليار ريال «50.9 مليار دولار»، والتي تستهدف مواصلة تمويل الأولويات التنموية، ومشروعات التحول الاقتصادي، بالتوازي مع تعزيز الإيرادات غير النفطية، والحفاظ على استدامة المالية العامة.