في بداية الطفولة كنت أخشى أن أبوح عن خيالاتي لكي لا أوصف بالجنون، ولم تكن تلك الخيالات مجنونة، كانت مثل خيالات أي طفل تميل إلى ما تميل له نفسه. في الخيال لعبت في النادي والمنتخب، وطافت بي الجماهير على أكتافها في أنحاء المدينة، وبالطبع كنت قويًا هزمت حتى الذين يكبروني بسنوات، وكتبت الأغاني لرباب التي أدمنت سماعها. مثل تلك الخيالات التي خشيت البوح بها، فصفة المجنون كانت مرعبة. لكن خوفي لم يستمر، فقد صادف أن تجرأ أحد أصدقاء الطفولة، وبعد أخذه المواثيق مني بعدم الإفصاح، اعترف لي بأنه يتخيل، لكن خياله كان منصبًا على أولاد الحارة والمدرسة الذين يتنمرون عليه، فقد كان وحيدًا، وقوته على قد حاله حتى لو كان النزال مع شخص واحد ويساويه في العمر والحجم. قال إنه تخيل نفسه وهو يضرب فلان واصفًا الحوار الذي دار بينهم قبل بداية «الهوشة»، وكيف تصدى لأخوة فلان الذين «فزعوا» لأخوهم. كان اعترافه ذاك بداية لاعترافاتي أيضًا، لكني كنت أميل لكرة القدم وتأليف الأغاني أكثر، ورحت أحكي له السيناريوهات التي كنت أنقذ فيها فريقي، أو الكلمات التي ستغنيها رباب، وراح هو يغرق في سرد خياله الليلة الماضية، وماذا دار من نقاشات بينه وبين الذين لقنهم دروسًا، وكيف أصبحت الحارة تخشاه، والطلاب يتحاشونه أثناء مروره. مع الوقت، وعند كل صباح أثناء توجهنا للمدرسة صار يسألني: مع منو لعبتوا وكم قول سجلت؟ أو: منو غنالك؟. أما أنا فاعتدت سؤاله: منو طقيت أمس؟. لكن حدثًا أوقف خيالاتنا تلك، ولم نعد نتداولها، ففي أحد الأيام وأثناء مروري في الحارة وجدته ملقى على الأرض بينما أحد أبناء الحارة فوقه ويسدد له الكفوف واللكمات، فما كان مني إلا أن تدخلت لصالحه. منذ تلك «الهوشة» لم يكرر خيالات قوته المفرطة، فلم تعد منطقية أبدًا. اليوم عندما أتذكر خيالاتي وخيالات صاحبي في طفولتنا أجد أنها إما تعبر عن ميول مبكر لشيء ما، أو لسد فراغ أو نقص في شيء معين، فصاحبي الذي كان فنانًا في الخط العربي لجأ للخيال الذي مده بالقوة الخيالية لكي يعوض وحدته أمام تنمر الآخرين، أما أنا فرحت أتخيل الموهبة الكروية الفذة التي كانت تنقصني. خيالات الطفولة لا تظهر من فراغ أو عبث.