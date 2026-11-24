في كرة القدم الحديثة لم تعد صناعة الفريق مسؤولية المدرب وحده، بل أصبحت منظومة متكاملة تتداخل فيها الأدوار الفنية والإدارية، بدءًا من التخطيط للتعاقدات، واختيار اللاعبين، وتحديد الاحتياجات، وصولًا إلى بناء فريق قادر على المنافسة. ومع ذلك، عندما تتراجع النتائج، غالبًا ما يكون المدرب أول من يجد نفسه أمام قرار الإقالة، بينما تبقى بقية حلقات المنظومة بعيدة عن المساءلة.



وهنا يبرز سؤال مهم: إذا كان المدرب مسؤولًا عن نتائج الفريق داخل الملعب، فمن المسؤول عن الفريق الذي جرى تشكيله قبل أن تبدأ المنافسات؟



المدير الرياضي أصبح أحد أهم عناصر نجاح الأندية، فهو المسؤول عن قراءة الاحتياجات الفنية، والتنسيق مع المدرب، وبناء قائمة اللاعبين، ومتابعة المواهب، والعمل على تحقيق التوازن بين الإمكانات المالية والطموحات الرياضية. ولذلك، فإن تقييم دوره يجب ألا يكون أقل أهمية من تقييم المدرب.



من غير المنطقي أن يُمنح المدرب فترة قصيرة لإثبات قدراته، بينما لا يخضع المدير الرياضي للمحاسبة نفسها عندما تتكرر الصفقات غير المؤثرة، أو عندما يتم التعاقد مع لاعبين لا يتناسبون مع فلسفة الفريق، أو عندما يُكتشف بعد بداية الموسم أن بعض المراكز لم تُعالج بالشكل المطلوب.



فنجاح النادي لا يتحقق بتغيير المدربين بصورة متكررة، بل يحتاج إلى وضوح في توزيع المسؤوليات، واستراتيجية فنية مستمرة، ومعايير دقيقة لتقييم كل مسؤول وفق المهام الموكلة إليه. فالمدرب قد يواجه ظروفًا صعبة بسبب إصابات أو نقص في الخيارات، أو بسبب قائمة لم يشارك في بناء تفاصيلها بالشكل الذي يحتاجه مشروعه الفني.



لا يبقى إلا أن أقول:

وفي دوري روشن، الذي يشهد تطورًا متسارعًا وطموحات كبيرة، أصبحت الحاجة إلى تعزيز دور المدير الرياضي أكثر أهمية، ليس فقط في اختيار اللاعبين، بل في بناء منظومة قادرة على الاستمرار، وتجنب القرارات المتسرعة التي قد تكلف النادي ماليًا وفنيًا.

إن المحاسبة الحقيقية لا تعني البحث عن شخص لتحميله المسؤولية عند الخسارة، وإنما تعني تقييم جميع أطراف المنظومة بشفافية، وفق أهداف واضحة ونتائج قابلة للقياس.



هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الرياضية» وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.