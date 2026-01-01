أسئلة مشروعة تُطرح، ومن حق الشارع الرياضي، من جماهير الأندية المعنية والإعلام، معرفة إجاباتها، بدلًا من أن يكون المسؤولون المعنيون، بصمتهم، أكبر مسبب للاحتقان وإثارة الرأي العام، المتهم بالشأن الرياضي، وتحديدًا الكروي:

في النصر، حامل لقب الدوري: من صمت على تمادي الإدارة الرياضية الأجنبية في جعل نفوذها في القرار النصراوي يصل إلى إغراق النادي خلال موسمين بمديونيات تجاوزت الـ«800» مليون ريال، وتسببت في تقييد نادٍ من أعمدة الدوري، وفيه أسطورة مثل كريستيانو رونالدو، ماليًا، لدرجة أن سقف تعاقداته مشترط ألا يتجاوز سقف الـ«500» ألف دولار؟ ومستقبله على رمال المجهول المتحركة!

في الاتحاد: كيف تجرأت إداراته السابقة على تبديد عناصره النخبوية في منتصف الموسم الرياضي؟ وقبلها، أقالت الفرنسي بيلان، المدرب الذي حقق لقبي الدوري والكأس، والتورط في التعاقد مع البرتغالي كونسيساو، الذي دمر ما تبقى، وربما خزينة النادي قريبًا، بقضية إقالته والشرط الجزائي!

وخلخلة الإدارة الرياضية بإقالة المدير الرياضي، والتدخل في قراراته، وإهمال التعاقد مع بديله.

والآن يعيش الفريق كأنه من الفرق المتوسطة بجهازه الفني وإدارته الجديدة؟

وفي الأهلي: من فكك فريقًا بطلًا استثنائيًا لدوري أبطال النخبة الآسيوية مرتين متتاليتين، بانتزاع مدربه ماتياس، ورفض التجديد لنجميه محرز و...، وصولًا إلى التعاقد مع جهاز فني ومحترفين بسعر أعلى وجودة أقل، على يد الإدارة السابقة ومديرها الرياضي الأجنبي، بدم بارد، ولا مجيب أو حسيب!

تلك الأندية الجماهيرية الثلاث كانت أبطالًا وفي صلب المشروع الرياضي الكبير.

فكيف هوت أمام أنظار مسؤولين، وهي من المفترض أن تكون طرفًا ثابتًا في المنافسات بعد تقلدها الذهب!

لن تجد عندهم إجابة عن تساؤلات أنصار تلك الأندية: لماذا كنا أبطالًا، وصرنا مكملي عدد؟