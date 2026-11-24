كلّف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» خلال الاجتماع الذي انعقد في أبوجا النيجيرية، الثلاثاء، الليبي علاء حفيظة الدابة بعضوية لجنة كرة القدم الشاطئية وداخل الصالات، ليكون الممثل الليبي الوحيد ضمن عضوية اللجنة، في خطوة تعكس الحضور الليبي في المحافل واللجان الرياضية.

ويأتي اختيار علاء حفيظة الدابة تقديرًا للكفاءات والخبرات الليبية، وثقةً في قدرته على الإسهام في أعمال اللجنة، والمشاركة في وضع الرؤى والتصورات التي من شأنها دعم وتطوير كرة القدم الشاطئية وكرة القدم داخل الصالات خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تسهم هذه العضوية في تعزيز التواصل والتعاون الرياضي، وتبادل الخبرات مع مختلف الكوادر والمسؤولين، بما يخدم تطور اللعبة ويدعم انتشارها على المستويين الإقليمي والدولي.

كما يمثل هذا التكليف إضافة جديدة للتمثيل الليبي في اللجان الرياضية، ويؤكد أهمية وجود الكفاءات الوطنية في مواقع صنع القرار والمشاركة في الملفات المتعلقة بتطوير مختلف الألعاب الرياضية.

ويُعد وجود علاء حفيظة الدابة ضمن اللجنة فرصة لنقل تطلعات الكرة الليبية، وتعزيز حضورها في المناقشات والقرارات المرتبطة بمستقبل كرة القدم الشاطئية والصالات، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الكوادر الليبية للمشاركة الفاعلة في العمل الرياضي.