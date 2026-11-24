دخل الهلال مواجهة نيفتشي الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة، وخرج منها بتعادلٍ 2ـ2 بعدما تقدَّم بهدفين خلال أقل من نصف ساعةٍ.

وفي مثل هذه المباريات، تكشفُ النتيجة جانبًا من القصة، بينما تكشفُ طريقة تغيُّر الأداء عن اختبارٍ أكثر أهميةً لقدرة المدرب على قراءة المباراة وإدارتها.

وسجل أولي واتكينز هدفًا في الدقيقة 21 مستفيدًا من تمريرةٍ خلفيةٍ خاطئةٍ، وأضاف جابرييل مارتينيلي الثاني «28» بعد تحرُّكٍ خلف الدفاع، وتمريرٍ ذكي من واتكينز نفسه. وقد منح الهدفان الهلال أفضليةً مريحةً على لوحة النتائج، لكنَّ نيفتشي كان قد وصل إلى مناطقَ خطرةٍ، وأجبر الحارس ياسين بونو على التصدي لكراتٍ، كما ارتدت إحدى محاولاته من القائم. كانت تلك إشاراتِ خطرٍ قبل نهاية الشوط الأوَّل.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أصبح ضغط أصحاب الأرض أكثر تأثيرًا، ونجحوا في تقليص الفارق في الدقيقة 50 عبر هجمةٍ، وصلت إلى خط المرمى، ثم عرضيةٍ، أعقبتها كرةٌ مرتدةٌ. وبعد هدفٍ، أُلغي بداعي التسلل، واصل نيفتشي محاولاته حتى أدرك التعادل في الدقيقة 70 إثر تسديدةٍ، وارتدادِ الكرة إلى جسد مدافع الهلال.

هنا تبرز مسؤولية القراءة الفنية لدى سيموني إنزاجي. عندما يتقدَّم الفريق بهدفين، يحتاج المدرب إلى تقدير إذا ما كان المنافس قد غيَّر مواقعَ لاعبيه، وإيقاع ضغطه، وإلى تحديد المساحات التي أصبحت مكشوفةً. كذلك يحتاج إلى توجيه لاعبيه نحو استعادة السيطرة على الكرة، وتنظيم التغطية داخل منطقة الجزاء، واختيار توقيت التدخُّل دون التضحية بالقدرة على تهديد مرمى المنافس، فالقدرة على حماية التقدم ترتبط بجودة الاستحواذ، ومواقع الدعم، وسرعة التحوُّل الدفاعي.

ولا يكفي وقوع التعادل للحكم على كل قرارٍ تكتيكي بأنه خاطئ، فتقييم التدخُّل يتطلَّب معرفة المشكلة التي استهدفها، والخيارات المتاحة، وكيف استجاب اللاعبون، لكنْ استمرار خطورة نيفتشي من الشوط الأول إلى الثاني يجعل إدارة التحوُّل في المباراة محورًا مشروعًا للمساءلة الفنية.

وقبل مواجهة الاتفاق في دوري روشن، يمنح هذا التعادل الهلال فرصةً عمليةً لمراجعة سلوك الفريق بعد التقدم، فإدارة المباراة تبدأ من ملاحظة تغيُّرها، وتتجسَّد في قرارٍ يعيد التوازن، ويحافظ على فرص الفوز.