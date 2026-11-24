سقط فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم أمام مضيفه غلطة سراي التركي بهدف دون رد، الثلاثاء، لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

ودخل بطل «يوروبا ليج» الموسم الماضي لقاء إسطنبول على خلفية خمس مباريات متتالية دون فوز على الصعيدين المحلي والقاري، وتحديدًا منذ تغلبه في 24 أكتوبر على مانشستر سيتي 2ـ1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتضمنت السلسلة هزيمة قاسية أمام برشلونة الإسباني 0ـ3 الجولة الماضية من دوري الأبطال، متلقيًا الخسارة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية في مستهل المشوار القاري.

ولم يقدم الفريقان الكثير في الشوط الأول الذي انتهى من دون أي تسديد بين الخشبات الثلاث للمرميين.

ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني حتى نجح غلطة سراي في هز الشباك الإنجليزية في الدقيقة 77 عبر البديل دينيز غول بكرة رأسية إثر ركلة ركنية وصلت إلى الإيفواري ويلفريد سينجو الذي حولها برأسه، فارتدت من المهاجم السنغالي لفيلا نيكولاس جاكسون وسقطت أمام غول، فتابعها في الشباك.

وبذلك، حقق غلطة سراي انتصاره الثالث تواليًا، بعدما بدأ المشوار بهزيمتين، رافعًا رصيده إلى تسع نقاط، على المسافة ذاتها من فيلا الذي مني بهزيمة ثانية على التوالي.

وعلى غرار مباراة «رامس بارك» في اسطنبول، خرج بودو جليمت النرويجي فائزًا بهدف نظيف على ضيفه لاسك النمساوي.

وانتظر الفريق النرويجي حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع لخطف النقاط الثلاث عبر بديل أيضًا هو أندرياس هيلميرسن، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط مقابل ست للاسك.