اشتكى الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق السد القطري الأول لكرة القدم، مما وصفه بالحظ العاثر الذي واجه لاعبيه أمام النصر، الثلاثاء، في خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، مبينًا أنهم كانوا قادرين على إدراك التعادل، رغم خوضهم نحو شوط كامل بنقص عددي، عقب طرد الجناح محمد وعد.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي انتهت نصراوية بنتيجة 2ـ1: «واجهنا حظ عاثر. قدمنا مباراة كبيرة، وأظهر لاعبونا روحًا قتالية وردة فعل وعقلية عدم استسلام. لعبنا 45 أو 50 دقيقة بنقص عددي، ومع ذلك كنا قادرين على التسجيل وإدراك التعادل. النصر يمتلك إمكانات وقدرات كبيرة، لكننا كنا نستطيع الخروج بنتيجة أفضل».

وأضاف عن شخصية فريقه: «سر هذه الروح يكمن في رغبة كل فرد منا في القتال، وعقلية النادي الرافضة للاستسلام، ورغبة اللاعبين في بناء مجموعة متماسكة».

وفي جانب آخر، اشتكى المدرب الروماني من صعوبة جدول مباريات السد في البطولة، قائلًا: «أشعر بإحباط داخلي، فقد واجهنا أصعب جدول مباريات في دوري الأبطال، ولعبنا أمام أقوى أربعة فرق سعودية، وجميعها تمتلك جودة كبيرة. انظروا إلى نتائج القادسية، فقد استطاع الخروج بنقطة أمام السد».

وتابع: «كل هذه الظروف والإصابات أمور حاسمة في بطولة مثل هذه، لكن علينا القتال حتى النهاية والإيمان بحظوظنا. تنتظرنا مباراة مهمة وحاسمة بعد أسبوعين، ويجب علينا الفوز بها ومواصلة العمل».

وعن استبدال القائد أكرم عفيف، أوضح: «أكرم قدّم مجهودًا كبيرًا، وهذه المباراة الثانية التي يغادر فيها الملعب قبل إكمال 90 دقيقة. لقد بذل جهدًا كبيرًا في الركض، ووصل إلى نهاية طاقته، لذلك كان علينا إدارة حالته البدنية، خاصة مع وجود مباراة أخرى يوم السبت المقبل».

وتطرق لوشيسكو إلى تأثير الغيابات في فريقه، مؤكدًا أهمية التمسك بالثقة والعقلية القتالية، وقال: «الأمر يتعلق بالإيمان بكل فرصة نمتلكها في كل مباراة، وهذا جزء من عقليتنا جميعًا، النادي والعاملين واللاعبين. علينا الاستمرار في القتال».

واختتم: «مثل هذه الأمور تحدث في كرة القدم، وعلينا إدارتها والتعامل معها بالعقلية المناسبة. يجب الدخول بثقة في جميع اللاعبين المتاحين، ومواصلة القتال رغم الظروف».

وأنهى السد الجولة في المركز الـ 14 برصيد نقطتين، جمعهما من تعادلين، بعدما تلقى خسارته الثالثة في البطولة.