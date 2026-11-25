عزز فريق الصفا صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2026-2027، بعدما حقق فوزه الرابع تواليًا، بتغلبه على الهداية «29-24»، في المواجهة التي جمعتهما الثلاثاء 24 نوفمبر 2026م، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وشهدت الجولة استمرار المنافسة على مراكز المقدمة، حيث تمكن الترجي من تجاوز السلام «21-20»، فيما حسم الروضة مواجهته أمام الجيل بالفوز «26-25»، وحقق أبها أول انتصاراته في الدوري، بعد فوزه على الثقبة «23-22».

وبختام منافسات الجولة، واصل الصفا صدارته بالعلامة الكاملة برصيد 8 نقاط، يليه الترجي في المركز الثاني بـ7 نقاط، ثم الروضة ثالثًا بـ5 نقاط، والهداية رابعًا بـ4 نقاط، والسلام خامسًا بـ3 نقاط، فيما جاء الجيل سادسًا وأبها سابعًا برصيد نقطتين لكل منهما، ويقع الثقبة في المركز الثامن والأخير برصيد نقطة واحدة.