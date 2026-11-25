أنهى المسؤولون عن النشيد الخاص بنادي الاتحاد أعمال تطويره وتغييره بعد الوصول إلى خمسة نماذج مختلفة من النصوص، حيث سيتم اختيار أحدها واعتماده ليكون النص الرسمي للنشيد الاتحادي تزامنًا مع دخول عمر النادي إلى 100 عام، وفق ما كشفته مصادر «الرياضية».

وبحسب المصادر ذاتها يأتي التغيير في خطوة تهدف إلى تقديم نشيد يعكس هوية النادي، ويواكب تطلعات الجماهير، ويجسد ارتباط المدرج الاتحادي بناديه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص رابطة المشجعين على تطوير الموروث الجماهيري الاتحادي، والمحافظة على خصوصية الأهازيج والنشيد الذي يمثل جزءًا من هوية النادي وتاريخه، ويحمل في كلماته معاني الانتماء والوفاء للعميد وجماهيره.

وكانت «الرياضية» كشفت في 19 نوفمبر الجاري عن أن إدارة النادي شكَّلت لجنةً خاصَّةً للإعداد والتحضير للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس النادي، التي تحلُّ 26 ديسمبر 2027، إذ تمَّ تأسيسه في جدة عام 1927.