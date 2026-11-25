انطلقت في الرياض فعاليات معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية «سيف»، الثلاثاء، الذي تنظّمه وزارة الداخلية بالشراكة مع أكاديمية طويق ضمن الأنشطة المصاحبة للقمة العالمية للأمن والتقنية (GSTS)، في لقاء بداية المنافسات النهائية لمشتركي «سيف» في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 1200 فريق من 55 دولة.

ويقدّم «سيف» لزواره تجربة متكاملة تضم مناطق تفاعلية وأجنحة للشركاء، وتتيح لقاء المبتكرين والتعرّف على مشاريعهم عن قرب.

ويتضمّن برنامج المعرض ست ورش عمل متخصصة وجلسة حوارية تتناول بناء النماذج الأولية للمشاريع الابتكارية، وحماية الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي، وتوظيف إنترنت الأشياء والروبوتات في المدن الذكية والاستجابة للأزمات.

ويُعدّ «سيف» منصة مفتوحة أمام الطلاب والطالبات والمهتمين بمجالات الابتكار.

ويواصل المشاركون خلال اليومين المقبلين عرض ابتكاراتهم أمام الزوار ولجان التحكيم، للمنافسة على الجوائز الكبرى والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وعلى أكثر من 14 جائزة تقدّمها الجهات الشريكة من جهات حكومية ومنظمات دولية وشركات تقنية. ويستمر المعرض حتى 26 نوفمبر الجاري، ويستقبل زواره يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساءً.

وأكد عبدالعزيز الحمادي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للقمة العالمية للأمن والتقنية، أن الرياض تعزّز مكانتها وجهةً عالمية للابتكار، موضحًا أن «سيف» استقطب في نسخته الأولى أكثر من 120 ألف مسجّل، ويشارك فيه حضوريًا أكثر من 300 محكّم لتقييم ما يزيد على 1,200 ابتكار.