شدَّد الأسترالي أنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، على أهمية ردة الفعل التي أظهرها لاعبوه عقب الخسارة الماضية أمام الأهلي، ونجاحهم في تحقيق الفوز على السد القطري، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيرًا إلى قوة موقف «الأصفر» في جميع بطولات الموسم.

وفي مؤتمر صحافي تلا الفوز على السد 2ـ1، قال أنج: «نشعر بالإحباط بسبب خسارتنا أمام الأهلي، لكن الأهم بالنسبة لي هو الطريقة التي نتعامل بها مع الخسارة، وأن نظهر ردة فعل قوية في المباراة التالية ونحقق الفوز. من المهم أن نفوز، وقد حققنا ثلاثة انتصارات في البطولة حتى الآن».

وأضاف: «أعتقد أننا بدأنا المباراة بصورة جيدة، وصنعنا الفرص وفرضنا سيطرتنا، وربما كان علينا أن نكون أكثر انضباطًا وتحكمًا في مجريات اللعب، لكن تحقيق الفوز في مباراة بدوري الأبطال أمر رائع، كما أن جواو سجل هدفًا رائعًا».

وعن موقف النصر في المنافسات الأربع، قال: «نحن في وضع قوي بالدوري والأبطال، وما زلنا حاضرين في كأس الملك وكأس السوبر، ولدينا الفرصة للمنافسة على جميع البطولات. صحيح أن تشكيلتنا محدودة العدد، لكن الجميع يتنافس، ونعمل أيضًا على تطوير اللاعبين الشباب، مثل راكان وسعد حقوي، وهو أمر إيجابي للفريق. علينا أن نركز من مباراة إلى أخرى».

وتطرق مدرب النصر إلى استقبال فريقه هدفًا من كرة ثابتة، قائلًا: «من المحبط أن تستقبل هدفًا بهذه الطريقة، لكن الأهم بالنسبة لي هو أسلوب لعبنا، وقدرتنا على صناعة الفرص وتقديم كرة قدم ممتعة. طالما أننا نواصل ذلك وندافع كوحدة واحدة ومنظمة، فأنا سعيد بما نقدمه».

وتابع: «أعتقد أننا نؤدي عملًا جيدًا ونتطور باستمرار، رغم سوء الحظ الذي رافقنا بإصابة بعض اللاعبين، وكان كومان آخرهم بعد إصابته اليوم. لكننا نقدم كرة قدم جيدة، واللاعبون يدفعون أنفسهم دائمًا نحو التطور».

وعن ملف تجديد عقد المهاجم البرتغالي جواو فيليش، أوضح أنج: «لا أسأل عن قضية عقد جواو، فهناك الكثير من الأمور التي تشغل تفكيري. لا أبتسم الآن لأنني أشعر بقليل من الإرهاق، لكن أحد الجوانب التي أحبها في عملي هو أن أكون جزءًا من قصة لاعبين مميزين مثل جواو».

ورفع النصر رصيده إلى 9 نقاط من أربع مباريات، ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة الغرب، متأخرًا بفارق أربع نقاط عن العين الإماراتي، متصدر الترتيب، الذي خاض خمس مباريات.