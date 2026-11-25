تغلب ييري ليهيتشكا بسهولة على فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف الرابع عالميًا سابقًا، «7-6 و6-2»، الثلاثاء، ليقود التشيك للفوز على كندا والتأهل إلى ما قبل نهائي كأس ديفيز للتنس للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.

وأثبت المصنف 14 عالميًا أنه أقوى من نظيره الكندي، ليجعل النتيجة «2-0» في هذه المواجهة التي تُحسم بالفوز بمباراتين، مما جعل مباراة الزوجي غير ضرورية.

وسيلتقي الفريق التشيكي مع الفائز من مواجهة إيطاليا، بطلة آخر ثلاث نسخ من البطولة، وكوريا الجنوبية في قبل النهائي الجمعة.

وأهدر أوجيه-ألياسيم، المصنف الرابع عالميًا سابقًا و17 حاليًا، تسع نقاط لكسر إرسال منافسه، بما في ذلك نقطة الفوز بالمجموعة الأولى والنتيجة «5-4»، قبل أن يجبره ليهيتشكا على خوض شوط فاصل.

وكسر ليهيتشكا إرسال منافسه الكندي مرتين في الشوط الفاصل ليحسم المجموعة.

وواصل اللاعب التشيكي الضغط على منافسه الكندي في المجموعة الثانية بأدائه الهجومي وضرباته الأمامية القوية، ليكسر إرسال أوجيه-ألياسيم مبكرًا قبل أن يتقدم «3-صفر».

وحافظ ليهيتشكا على تفوقه وحسم الفوز في النقطة الثانية للفوز بالمباراة خلال إرسال أوجيه-ألياسيم، ليقود فريقه إلى قبل النهائي.

وفي وقت سابق، فاز توماش ماخاتش على الكندي ليام دراكسل «6-2 و3-6 و6-2» ليضع التشيك في المقدمة.

وبدأ ماخاتش، المصنف 20 عالميًا سابقًا والمتوج بالميدالية الذهبية في الزوجي المختلط في أولمبياد باريس 2024، بقوة أمام دراكسل المصنف 154 عالميًا، ليتقدم «4-صفر» في المجموعة الافتتاحية.

وحصد دراكسل أول شوط بعدها لتصبح النتيجة «4-1»، لكنه لم يستطع منع ماخاتش من حسم المجموعة الأولى بسهولة.

وما بدا وكأنه فوز سهل للاعب التشيكي تحول إلى معركة حقيقية عندما نجح دراكسل في العودة للمباراة ليفرض على منافسه خوض مجموعة فاصلة.

واستعاد ماخاتش السيطرة بكسر إرسال اللاعب الكندي ليتقدم «4-2» في المجموعة الثالثة، قبل أن يحسم الفوز في غضون ساعة و55 دقيقة.