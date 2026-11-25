تحدث البرتغالي جواو فيليش، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، عن سر انسجامه مع زملائه وتوهّجه برفقة «الأصفر»، واصفًا هدفه أمام السد القطري، الثلاثاء، بالأجمل في مسيرته.

وفي مؤتمر صحافي تلا المباراة التي انتهت نصراوية بنتيجة 2ـ1، قال اللاعب: «أعتقد أننا لعبنا جيدًا، خصوصًا في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تعجلنا التسجيل، وكان علينا التحلي بالهدوء. عمومًا، قدمنا مباراة ممتازة، ونحن سعداء بالفوز».

وعن هدف الفوز الذي أحرزه، قال: «أعتقد أنه أجمل هدف سجلته، وربما الأفضل».

وردًا على سؤال «الرياضية» حول دوره داخل الملعب والفارق بين توظيفه مع البرتغالي جورجي جيسوس، المدرب السابق، والأسترالي أنج بوستيكوجلو، المدرب الحالي، أوضح: «دوري لم يتغير، ألعب قريبًا من رونالدو في كل مباراة، لكن هذا العام أشارك بصورة أكبر في عملية البناء والربط، ثمّ أعود إلى مناطق قريبة من رونالدو. لدينا القدرة على الربط لصناعة المزيد من الفرص وخلق الخطورة. وأعتقد أن الدور متشابه بين العام الماضي والحالي».

وعن سر انسجامه وتألقه مع النصر، قال: «لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين أصحاب القدرات العالية، ونفهم بعضنا ونلعب بمستوى عالٍ طوال مسيرتنا، ونعرف ما الذي يتوجب علينا فعله والعكس، بحسب الموقف، ونخلق المواقف معًا. أنا وساديو وكريس وأنجيلو نلعب الموسم الثاني معًا، ونفهم تحركات بعضنا جيدًا، وهذا أمر مهم لصناعة الفرص والأهداف».