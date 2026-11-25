طالب الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، بالتركيز قبل مواجهة صباح الأذربيجاني، الأربعاء، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعة الموحدة.

وأشار فليك إلى أن صباح، الذي يشارك في المسابقة للمرة الأولى، سيسعى إلى تحقيق مفاجأة أمام برشلونة المتوج باللقب خمس مرات.

وقال خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء في باكو العاصمة: «هذه هي المرة الأولى لهم بدوري الأبطال. إنهم يحبون خوض مباريات مثل هذه أمام برشلونة ومانشستر يونايتد، وجميع لاعبيهم متحفزون 100 في المئة، لذلك نحن بحاجة إلى العقلية والروح القتالية نفسيهما من لاعبينا غدًا».

وعن غياب لاعبه المؤثر لامين يامال، الذي بقي في برشلونة للتعافي من إصابة تعرض لها أمام فياريال الأحد بالدوري المحلي، قال: «لعبنا أيضًا في السابق من دون لامين، لذا نعرف ما يتعين علينا فعله. إنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا».

وأوضح: «خضع لفحص طبي صباح أمس وقررنا أنه من الأفضل أن يبقى في المنزل. نأمل أن تسير الأمور بشكل جيد وأن يكون جاهزًا لعطلة نهاية الأسبوع».

وأضاف فليك أنه لم يحسم بعد هوية اللاعب الذي سيشغل مكان يامال، مع اعتبار البرازيلي رافينيا والألماني كريم أديمي الخيارين الأوفر حظًا.

ويملك برشلونة تسع نقاط، وخسر مرة واحدة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي. أما صباح فحقق فوزًا وحيدًا على حساب سلافيا براغ التشيكي «2-0»، وخسر أمام مانشستر يونايتد «0-4»، وبوروسيا دورتموند الألماني «1-2»، وفيكينغ النرويجي «1-4».