يغيب الهولنديان كودي خاكبو ورايان خرافنبرخ عن تشكيلة فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم أمام كلوب بروج، الثلاثاء، لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، بعد أن افتقدهما أيضًا خلال الفوز «4-0» على مانشستر يونايتد الأحد بالدوري الممتاز.

وعاد المهاجم خاكبو من التوقف الدولي وهو يعاني من إصابة في ربلة الساق، ليتأكد كذلك غيابه عن قمة «مرسيسايد» أمام إيفرتون الأحد.

وفي المقابل، يواصل خرافنبرخ، لاعب الوسط، الغياب بسبب كسر في الكعب، بعدما غاب عن آخر ثلاث مباريات للفريق، في ظل استمرار شعوره بالألم.

وقال الإسباني إندوني إيراولا، مدرب الفريق، في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «أعتقد أن كودي يعاني من إصابة عضلية في الساق. ليست خطيرة، لكننا كنا نتوقع غيابه. سيبتعد حتى مطلع الأسبوع المقبل، وهذا أمر كان متوقعًا إلى حد كبير».

وأضاف المدرب الإسباني: «أما خرافنبرخ، فمن الصعب تحديد موعد عودته حاليًا. لا يزال يعاني من بعض الآلام، وهذه النوعية من الإصابات قد تكون معقدة. نحاول إيجاد أفضل طريقة للتعامل معها ومساعدته على التعافي».

وعن بروج وما إذا كانت مشاركتهم في دوري أبطال أوروبا قد فاجأته، قال إيراولا: «لم يفاجئوني، كنت أعرف أنهم فريق قوي. لكن بصراحة، استمتعت بتحليل أدائهم. أحيانًا يتطلب الأمر مشاهدة الكثير من المباريات، وهذا قد يكون مملًا بعض الشيء، لكن هذا لم يحدث مع بروج».

وأضاف: «إنه فريق جذاب للغاية، يتمتعون بحيوية عالية، جميع لاعبيهم يركضون، ويضغطون بقوة. لقد حققوا سلسلة انتصارات مذهلة، أعتقد أنها 10 وتعادل واحد في آخر 11 مباراة. كما خاضوا مباريات مهمة للغاية ضد إنتر ميلان، وآيندهوفن خارج ملعبهم».

واستطرد: «أعتقد أننا سنحتاج إلى مستوى عالٍ جدًا، وإلا ستكون المباراة صعبة للغاية. لديهم لاعبون قادرون على تغيير مجرى الأحداث. بالطبع لدينا لاعبون مثلهم أيضًا، لكنني أتوقع مباراة مفتوحة إلى حد كبير لأنهم يلعبون بأسلوب هجومي، ونحن كذلك، نريد الضغط. ربما ستكون هناك مساحات، وآمل أن نتمكن من الفوز في تلك المواجهات الفردية، تلك التي سنشهدها غدًا بالتأكيد».

ويملك ليفربول تسع نقاط من أربع مباريات في دوري الأبطال، بعدما فاز في مبارياته الثلاث الأولى قبل أن يتلقى خسارته الأولى أمام فنربخشه التركي بالجولة الرابعة.

تاريخيًا، التقى الفريقان ثلاث مرات، جميعها في نهائيات قارية. فاز ليفربول بكأس الاتحاد الأوروبي 1975-1976 بنتيجة «4-3» في مجموع المباراتين «3-2 في أنفيلد، 1-1 في بروج»، وكذلك توج بدوري الأبطال موسم 1977-1978 بنتيجة «1-0» على ملعب ويمبلي.