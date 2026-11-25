تعثر فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، وصيف بطل الموسم الماضي، أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، واكتفى بالتعادل 1-1 الثلاثاء بالجولة الخامسة من دور المجموعة الموحدة لدوري الأبطال.

لكن الفريق حافظ على سجله الخالي من الهزائم لـ17 مباراة متتالية في دور المجموعات، معادلًا أفضل إنجاز له والذي حققه بين عامي 2003 و2006، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، مقابل 10 لضيفه.

وكانت البداية مثالية لأرسنال، إذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة العاشرة عبر السويدي فيكتور جيوكيريس بتسديدة بعيدة رائعة بعد تمريرة من نوني مادويكي.

وواصل بطل الدوري الممتاز اندفاعه وحصل على فرص عدة لإضافة الهدف الثاني، بينها لليوناني خريستوس تسوليس من تسديدة مقوسة، لكن الحارس السويسري غريغور كوبيل تصدى لها ببراعة قبل أن يعجز مادويكي عن متابعة الكرة المرتدة داخل المرمى.

وبعدها بدأ متصدر الدوري الألماني يدخل تدريجيًا في أجواء المباراة، فسدد فيليكس نميشا فوق العارضة من موقع واعد، بينما اقترب الفرنسي كواكو غادو من مباغتة الحارس الإسباني كيبا أريسابالاجا الذي لعب بدلًا من مواطنه دافيد رايا المصاب، من زاوية ضيقة.

لكن دورتموند افتقر إلى اللمسة الحاسمة المطلوبة لإدراك التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم المضيف اللندني.

ودخل دورتموند الشوط الثاني بقوة واستحق أن يدرك التعادل في هجمة بدأت بانطلاقة قوية من غادو من الخط الخلفي، حيث تقدم بالكرة وترك تسوليس خلفه قبل أن يمرر إلى ماكسيميليان باير الذي عوض فرصة ذهبية أهدرها قبل لحظات فقط، وسجل في المرمى اللندني بعدما هيأ الكرة على قدمه اليسرى المفضلة قبل أن يسددها بعيدًا عن متناول كيبا «55».

واستفاق أرسنال بعد الهدف وعاد لفرض سيطرته، إلا أن دورتموند لم يتراجع واعتقد أنه تقدم عبر الإنجليزي جوب بيلينجهام لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل «69».

واندفع أرسنال بقوة في الدقائق الأخيرة بحثًا عن استعادة التقدم وحصل على فرص عدة، أبرزها في الدقيقة 79 حين تدخلت خشبات المرمى مرتين في الهجمة نفسها لتجنيب الغيني سيرهو جيراسي التسجيل في مرمى فريقه الذي عاد وأفلت من هدف بعد تدخل القائم لصد تسديدة ديكلان رايس «84».