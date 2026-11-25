قلب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم تأخره بهدف إلى انتصار بنتيجة 5ـ1 على ضيفه أيندهوفن الهولندي، الثلاثاء، ضمن خامس جولات المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، ووصل إلى عشرة انتصارات متتالية للمرة الأولى منذ خمسة أعوام.

وكانت آخر مرة حقق فيها ريال مدريد عشرة انتصارات متتالية في ديسمبر 2021، ليكرر الفريق السلسلة مجددًا ويواصل الحفاظ على العلامة الكاملة في المجموعة.

وتربع الفريق وحيدًا بصورة مؤقتة في صدارة المجموعة المكونة من 36 فريقًا، بفارق ثلاث نقاط أمام باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب، الذي يلتقي الأربعاء مع ضيفه روما الإيطالي، فيما تجمد رصيد أيندهوفن عند 4 نقاط.

وفي لقاء بدأه الفريق الإسباني من دون الإنجليزي جود بيلينجام، الذي جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل في الشوط الثاني ويلعب دورًا رئيسًا في العودة، كان أيندهوفن الأفضل في الدقائق الأولى من ناحية الخطورة، لكن الفرصة الأولى الحقيقية كانت لأصحاب الأرض عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي عانده الحظ بعدما ارتدت تسديدته من القائم «11».

وجاءت الصدمة حين وجد ريال مدريد نفسه متأخرًا في الدقيقة «32» من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، ونفذها الكرواتي إيفان بيريسيتش.

وبدا ريال مدريد عاجزًا عن الوصول إلى شباك ضيفه في الدقائق المتبقية من الشوط الأول، لينهي النصف الأول من المباراة متأخرًا أمام جماهيره.

وفي محاولة لتغيير مجريات اللقاء، أجرى البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الريال، ثلاثة تبديلات مع بداية الشوط الثاني، بإدخال بيلينجام والإسباني دين هاوسن والفرنسي إبراهيما كوناتي، بدلا من الفرنسي أوريلين تشواميني والبرازيلي إيدر ميليتاو والألماني أنطونيو روديجر.

وأثمرت التبديلات سريعًا، ليدرك ريال مدريد التعادل بعد عرضية من فينيسيوس وصلت الكرة على إثرها إلى التركي أردا جولر، فمهدها بكعب القدم للقائد الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، الذي أطلق تسديدة قوية استقرت في الشباك «50».

وعلى غرار مباراتيه أمام روما الإيطالي «4ـ3» وأيك أثينا اليوناني «3ـ2» هذا الموسم، واصل ريال مدريد ضغطه، وتقدم بعد عشر دقائق عبر بيلينجهام، الذي أطلق تسديدة بوجه القدم الخارجي إلى الشباك «60».

وبعدها جاء دور المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل الهدف الثالث لفريقه بعد تمريرة من جولر «64»، رافعًا رصيده إلى 75 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، ليصبح بعمر 27 عاما و339 يومًا ثاني أصغر لاعب يصل إلى هذا الرقم بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي «27 عاما و169 يومًا».

كما بات مبابي ثالث أسرع لاعب يبلغ 75 هدفًا في المسابقة، بعدما حقق ذلك خلال 103 مباريات، خلف ميسي «92 مباراة» والبولندي روبرت ليفاندوفسكي «97 مباراة».

ولم يكتف المهاجم الفرنسي بذلك، بل أضاف هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة «84»، بتمريرة من البديل المغربي إبراهيم دياز، رافعًا رصيده إلى 76 هدفًا في المسابقة.

وبعدما أصاب خشبات المرمى مرتين خلال اللقاء، نجح فينيسيوس جونيور في تسجيل هدفه الأول بالمسابقة منذ مارس، بعد تمريرة من بيلينجهام «87».