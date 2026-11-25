فرض فريق نابولي الإيطالي الأول لكرة القدم التعادل على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 2-2 الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا في مباراة سجل فيها لاعب الوسط الدولي المغربي أيوب بوعدي هدفه الأول في المسابقة.

ولم يذق سيتي طعم الفوز للمباراة الثالثة تواليًا ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس مؤقتًا بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند الذي تعادل أيضًا أمام أرسنال في لندن 1-1.

وعلى ملعب الاتحاد، عاد سيتي في النتيجة مرتين وتفادى خسارة أمام ضيفه نابولي بفضل هدف متأخر للدولي الفرنسي ريان شرقي وحرم الفريق الإيطالي من تحقيق أول فوز في تاريخه على الأراضي الإنجليزية.

تقدم الفريق الإيطالي في الشوط الثاني عبر الدنماركي راسموس هويولوند «55» والهولندي نوا لانج «76». ورد سيتي عبر الدوليين المغربي أيوب بوعدي «67» والفرنسي شرقي «86».

وكان هدف بوعدي، البالغ 19 عامًا، المنتقل حديثًا من ليل الفرنسي في 13 مباراة خاضها بدوري أبطال أوروبا، منها مع سيتي.

وهو التعادل الثاني لفريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، الذي استهل الموسم بعشرة انتصارات في أول 11 مباراة خاضها في جميع المسابقات، قبل أن تتعثر مسيرته عقب إدانة النادي بارتكاب مخالفات واسعة النطاق للقواعد المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة عودة نجم سيتي السابق الدولي البلجيكي كيفن دي بروين إلى ملعب «الاتحاد» حيث دافع عن ألوان سيتي في أكثر من 400 مباراة قبل الانضمام إلى نابولي.