تابع فريق كومو الإيطالي الأول لكرة القدم تألقه أوروبيًا في أول مشاركة له في دوري الأبطال عندما تغلب الثلاثاء على ضيفه أيك أثينا 1-0 لحساب الجولة الخامسة، سجله الإسباني لويس ميا في الدقيقة 57، وقبلها أهدر زميله لاعب الوسط الدولي الفرنسي لوكاس دا كونيا ركلة جزاء في الدقيقة 29.

وصعد كومو إلى المركز الثالث مؤقتًا بفوزه الثالث تواليًا والرابع في المسابقة رافعًا رصيده إلى 12 نقطة بفارق الأهداف أمام المفاجأة الثانية في المسابقة ريال بيتيس الإسباني الفائز على مضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بهدفين نظيفين سجلهما الكولومبي كوتشو هيرنانديس «43 و57».

واستعاد ريال بيتيس توازنه عقب خسارته أمام بوروسيا دورتموند «1-2» وحقق فوزه الرابع رافعًا رصيده إلى 12 نقطة.

كما تغلب لايبزيج الألماني على ضيفه لانس الفرنسي 3-1.

وحسم لايبزيج نتيجة المباراة في الدقائق التسع الأولى حيث افتتح التسجيل بواسطة مدافعه دافيد راوم «6»، وأضاف الدولي النروجي أنتونيو نوسا الثاني «9».

وقلص ماثيو أودول الفارق مطلع الشوط الثاني «58» دون تجنيب فريقه الخسارة الرابعة تواليًا، قبل ان يسجل نوسا الثالث «90+4».

في المقابل، وضع لايبزيج حدا لخسارتين متتاليتين وحقق انتصاره الثاني وصعد الى المركز الـ21 بست نقاط.

وشارك مع لانس أساسيًا المدافع السعودي الدولي سعود عبد الحميد واستبدل في الدقيقة 73. وهي المرة الرابعة التي يشارك فيها في مباراة بدوري الأبطال، ولم يتذوق فيها طعم الانتصار.



وخسر فينورد الهولندي أمام بورتو البرتغالي 0-1 بنيران صديقة عندما سجل لاعب الوسط الدولي المغربي أسامة تيرغالين بالخطأ في مرمى فريقه «2».