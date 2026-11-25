يتطلع المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم إلى بلوغ دور الـ32 من كأس العالم للناشئين عندما يواجه هايتي، الأربعاء، على ملعب «إسباير» في الدوحة العاصمة القطرية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

ويملك الأخضر 3 نقاط بالتساوى مع نظيره الفرنسي، بينما يتذيل هايتي المجموعة التي حسم من خلالها المنتخب الأوروجوياني أولى بطاقات التأهل بعد تصدره بـ6 نقاط مع إسدال الستار على الجولة الثانية.

ويدخل المنتخب السعودي المباراة منتشيًا بانتصاره الثمين على فرنسا 1ـ0 في الجولة الماضية، وتبدو حظوظه كبيرة في التأهل إلى الدور الثاني، إذ إن الفوز سيرفع رصيده إلى 6 نقاط وبالتالي التأهل يعزز آماله في العبور إلى دور الـ32، والتعادل قد يبقيه أيضًا في حسابات التأهل المباشر أو ضمن أفضل الثوالث، كما أن الخسارة ستجعل تأهله مرتبطًا بحسابات أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث وفارق الأهداف واللعب النظيف.

ويبرز في كتيبة الأخضر الذي يدربه أحمد الحنفوش مجموعة من اللاعبين أمثال عبد الله الماس حارس المرمى، ونواف الهويري وفارس بوشقراء وشامان القحطاني صاحب هدف الفوز على فرنسا.

في المقابل، يبحث منتخب هايتي عن فوزه الأول بعد تكبده خسارتين متتاليتين أمام فرنسا 1ـ3 وفرنسا 1ـ4.

وحسب نظام البطولة، يتأهل إلى دور الـ32 من المونديال الذي تستضيفه قطر حتى 13 ديسمبر المقبل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12 إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.