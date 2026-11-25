يعول المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم على سجله المميز في ختام مرحلة مجموعات المونديال عندما يواجه هايتي، الأربعاء، على ملعب أكاديمية «إسباير» في الدوحة العاصمة القطرية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة بكأس العالم للناشئين.

وفي مشاركاته الأربع الماضية، أنهى المنتخب السعودي دور المجموعات بثلاثة انتصارات مقابل خسارة وحيدة، وتمكن من بلوغ الدور الثاني مرتين حقق في إحداهما اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وكان أخضر الناشئين في الموعد تمامًا خلال ظهوره المونديالي الأول 1985، إذ اختتم مرحلة المجموعات بانتصار كاسح على كوستاريكا متصدرًا مجموعته، لكنه ودع البطولة من الدور ربع النهائي إثر خسارته أمام البرازيل 1ـ2.

ولم يختلف السيناريو في مشاركته الثانية 1987، إذ فاز المنتخب السعودي على فرنسا 2ـ0 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، غير أنه لم ينجح وقتها في التأهل بعدما حل ثالثًا في مجموعته بثلاث نقاط.

واختتم المنتخب السعودي الدور الأول في مونديال 1989 بفوز على كولومبيا 1ـ0، ليشق طريقه بنجاح وصولًا إلى النهائي الذي كتب فيه التاريخ بتتويجه باللقب عقب تفوقه على إسكتلندا 5ـ4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2ـ2 في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة التي جرت على ملعب «هاميدن بارك» في جلاسكو الإسكتلندية.

وغاب أخضر الناشئين نحو ثلاثة عقود، قبل أن يعود إلى المونديال عبر بوابة النسخة التي استضافتها قطر العام الماضي بمشاركة 48 منتخبًا، وفيها لم تبتسم له الجولة الختامية في المجموعات، إذ تلقى الخسارة أمام مالي 0ـ2 ما تسبب في خروجه المبكر من البطولة.

وفي النسخة الجارية، يمني المنتخب السعودي النفس بانتصار رابع في ختام رحلته بدور المجموعات من أجل التأهل إلى دور الـ32 متسلحًا بالمعنويات العالية للاعبيه بعد الفوز على فرنسا 1ـ0 في الجولة الماضية.

ويحتل أخضر الناشئين المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره الفرنسي صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن الأوروجواي المتصدر والمتأهل إلى الدور الثاني، وفي المقابل، يتذيل منتخب هايتي المجموعة دون نقاط.

واستنادًا إلى نظام البطولة، يتأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12 إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.