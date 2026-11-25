من واقع تجربة دولية اكتسبها من الدفاع عن ألوان منتخب بلاده، مرورًا بمحطات تدريبية متعددة، وصولًا إلى قيادة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، يخوض الإيطالي لويجي دي بياجو تجربة مختلفة في كرة القدم السعودية، واضعًا نصب عينيه مهمة إعداد جيل جديد قادر على الوصول إلى المنتخب الأول والمساهمة في صناعة مستقبل الكرة السعودية.

ويرى دي بياجو أن الملاعب السعودية أظهرت العديد من المواهب التي تحتاج إلى صقلها بالتدريب والعقلية الاحترافية ومنحها دقائق مشاركة مع أنديتها أكثر مما هو عليه حاليًا.

وتحدث لـ«الرياضية» المدرب الإيطالي عن تجربته مع الأخضر الأولمبي، وأسباب الإخفاق في كأس آسيا، وخسارة أوزبكستان، وواقع اللاعب السعودي مقارنة بنظرائه في القارة الآسيوية، والتحديات التي تواجهه، كما يكشف عن رؤيته لمستقبل المنتخب، والرهان على جيل كأس العالم 2034.

01

كيف تصف تجربتك مع الكرة السعودية.. وما أبرز ما لفت انتباهك؟

تجربتي مع الكرة السعودية إيجابية للغاية ومتميزة في مختلف المستويات. ومن أبرز الأمور التي لفتت انتباهي الاستعداد الكبير لدى اللاعبين للتعلم والتطور، فقد وجدت عناصر متحمسة جدًا ومتفاعلة مع الأفكار الكروية التي نقدمها لهم.

02

ما أبرز الاختلافات والفوارق بين اللاعب السعودي والأوروبي في الفئة العمرية تحت 23 عامًا؟

هناك اختلافات عديدة، ولذلك نحاول نقل الخبرات التي اكتسبناها على مدار أعوام طويلة، والعمل على تطوير بعض الجوانب لدى اللاعبين.

أبرز ما يشغلنا هو مستوى التركيز والانتباه، سواء خلال التدريبات أو المباريات.. لاحظنا أن بعض اللاعبين يعانون أحيانًا من تراجع التركيز، وهو جانب يحتاج إلى تحسين كبير.

03

كيف تقيّم مسيرتك مع الأخضر الأولمبي قياسًا بالمشروع الذي قبلت من أجله مهمة التدريب؟

قبل قدومي إلى السعودية، كنت أشعر بفضول كبير لاكتشاف بيئة جديدة وبلد مختلف، وقد كانت تجربة جديدة تمامًا بالنسبة لي.

كان هدفنا الرئيسي إعداد اللاعبين للانتقال إلى المنتخب الأول، وأعتقد أننا نجحنا في تحقيق ذلك مع عدد من العناصر التي أصبحت موجودة الآن مع المنتخب الأول.

خلال العامين أو العامين والنصف الماضيين، عملنا أيضًا على اكتشاف مواهب من الدرجات الأدنى، وتمكن بعض هؤلاء اللاعبين من الوصول إلى المنتخب الأول. ومن أبرز الأمثلة همام الهمامي، الذي اكتشفناه وآمنا بإمكاناته، قبل أن يتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس الخليج ويسجل في المباراة النهائية.. وهذا مصدر سعادة ورضا كبيرين بالنسبة لنا.

أما على مستوى النتائج، حققنا نتائج إيجابية، أبرزها الفوز بكأس الخليج في قطر في ديسمبر 2025، إلى جانب الوصول إلى نهائي إحدى البطولات التي شاركنا فيها بفرنسا أمام المنتخب الفرنسي.

04

لم يحقق المنتخب السعودي التطلعات في كأس آسيا تحت 23 عامًا التي استضافتها السعودية. أين تكمن أسباب الإخفاق؟ وهل تتحمل المسؤولية الفنية عما حدث؟

بالتأكيد، لم تكن الظروف في صالحنا، إذ أقيمت البطولة بالتزامن مع استمرار منافسات الدوري المحلي، وخارج أيام التوقف الدولي المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وهو ما منح الأندية الحق في الاحتفاظ بلاعبيها وعدم السماح لهم بالانضمام إلى المنتخب.

بعد عامين من العمل مع مجموعة من اللاعبين استعدادًا لهذه البطولة، وجدنا أنفسنا غير قادرين على الاستعانة بجميع العناصر التي كنا نعتمد عليها.. كما تعرض اثنان من أهم لاعبينا للإصابة خلال كأس الخليج، ولم يكن بعض اللاعبين الآخرين متاحين أيضًا.

حاول الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكذلك وزارة الرياضة، بذل كل ما يمكن لإقناع الأندية بالسماح للاعبين بالانضمام، لكن بعض الأندية وافقت وأخرى لم توافق.

المشكلة الأخرى أننا لم نحصل على فترة إعداد مناسبة، ولم تكتمل صفوف المنتخب إلا قبل يوم واحد من المباراة الأولى، وهو أمر جعل مهمتنا أكثر صعوبة.

لذلك أرى أن المسؤولية كانت مشتركة إلى حد ما، وليست مسؤوليتنا وحدنا.

05

الخسارة أمام أوزبكستان في دورة الألعاب الآسيوية.. هل كشفت حجم الفارق الفني بين المنتخب السعودي ومنافسيه في القارة؟

بالتأكيد، المنتخب الأوزبكي يمتلك حاليًا إمكانات أكبر ومستوى أعلى منا، وهناك فارق يجب أن نعمل على تقليصه.

أحد أهم التحديات التي تواجه اللاعب السعودي هو قلة المشاركة في المباريات مع ناديه. فاللاعب الجيد يحتاج إلى خوض مباريات كثيرة بصورة منتظمة، لكن الإحصاءات التي كانت لدينا خلال دورة الألعاب الآسيوية أظهرت أن لاعبينا لا يحصلون على هذه الفرصة بالشكل الكافي.

لدينا لاعبون يشاركون مع فرق تحت 21 عامًا، وآخرون يوجدون ضمن قوائم الفرق الأولى دون أن يحصلوا على دقائق لعب فعلية.. وهذا يصنع فارقًا كبيرًا عندما تواجه منتخبات تضم لاعبين يشاركون أسبوعيًا في منافسات قوية.

06

هل تكمن المشكلة في اكتشاف المواهب السعودية أم في آليات إعدادها وتطويرها ومنحها فرص المشاركة؟

في الواقع، الأمران معًا، لكن أكثر ما يسعدنا هو اكتشاف مواهب جديدة ومساعدتها على الوصول إلى مستويات أعلى، سواء مع أنديتها أو المنتخب الأول.

لدينا تجارب ناجحة، من بينها عبدالعزيز العليوة، الذي كان لاعبًا في الاتفاق ولم يكن يشارك كثيرًا، لكننا كنا نؤمن بموهبته وإمكاناته، واستمررنا في استدعائه حتى أظهر قدراته مع المنتخب.. وبعد ذلك انتقل إلى الخلود وأصبح لاعبًا مهمًا، ثم انتقل إلى القادسية.

وهناك أمثلة أخرى، بينها لاعبون كانوا ينشطون مع فرق تحت 21 عامًا، ثم تمكنوا من الانتقال إلى دوري روشن السعودي بعد إثبات قدراتهم.

وحاليًا نعمل على تحقيق التوازن بين اكتشاف المواهب وتطوير اللاعبين الموجودين، حتى يصبح المنتخب السعودي منصة تساعد اللاعب على التقدم وإثبات نفسه.

07

كيف تقيّم معسكر المنطقة الشرقية الأخير، وماذا أضافت مواجهتا الكويت إلى خياراتك الفنية؟

كان المعسكر إيجابيًا للغاية، ليس فقط لأننا قدمنا مباراتين جيدتين أمام الكويت وحققنا الفوز فيهما، وإنما لأنه منحنا فرصة لتوسيع قاعدة اللاعبين واكتشاف عناصر جديدة.

لم نكتفِ باستدعاء لاعبي دوري روشن، بل منحنا الفرصة أيضًا لبعض اللاعبين من دوري يلو، الذين كانوا يقدمون مستويات جيدة مع أنديتهم، وقد أثبتوا أن اختيارهم كان موفقًا، وقدم بعضهم أداءً مميزًا في المباراتين.

أصبح لدينا الآن ما بين 30 و35 لاعبًا يمكن الاختيار من بينهم، بعدما كانت المجموعة تضم نحو 20 إلى 25 لاعبًا. وهذا تطور مهم، لأنه يمنحنا خيارات أوسع ومرونة أكبر عند اختيار القائمة.

08

ما أبرز الجوانب التي يحتاج اللاعب السعودي إلى تطويرها حتى ينافس أقرانه في المنتخبات المتطورة بالقارة؟

وجود عدد كبير من اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي يحمل جانبًا إيجابيًا، إذ يتيح للاعب السعودي التدرب يوميًا إلى جانب نجوم من مستويات عالمية، والاستفادة من عقلياتهم الاحترافية وطريقة تعاملهم مع التدريبات والحياة الرياضية.

لكن هناك جانبًا سلبيًا يتمثل في قلة مشاركة اللاعبين السعوديين في المباريات، وهو ما يحرمهم من الخبرة التي لا يمكن اكتسابها إلا بالمنافسة الفعلية.

أقول للاعبين دائمًا: من الجيد أن تتدرب يوميًا إلى جانب كريستيانو رونالدو أو ثيو هيرنانديز أو ميلينكوفيتش سافيتش، لكن هذا وحده لا يكفي.. أحيانًا يكون من الأفضل أن تنتقل إلى أحد أندية دوري يلو، مثل البكيرية أو غيره، وتحصل على فرصة اللعب كل أسبوع، لأن المشاركة المنتظمة هي الطريق الحقيقي للتطور.

انظروا إلى اليابان وكوريا الجنوبية وأوزبكستان، ستجدون أن لاعبيها يشاركون باستمرار مع أنديتهم، كما أن نسبة كبيرة من لاعبي اليابان وكوريا الجنوبية تخوض تجارب احترافية خارج بلدانها، في دوريات أوروبية مثل ألمانيا وإنجلترا وهولندا وفرنسا.

لا يوجد ما يعادل خوض تجربة خارج البلاد من أجل اكتساب خبرات جديدة والخروج من منطقة الراحة.

لدينا نماذج سعودية استفادت من هذه التجارب، مثل همام الهمامي، وعبدالملك، وركان الغامدي، ومهند آل سعد.

09

من واقع تجربتك لاعبًا ومدربًا في أوروبا، هل يمتلك اللاعب السعودي الإمكانات التي تؤهله للاحتراف في الدوريات الأوروبية؟

بالتأكيد، هناك لاعبون سعوديون يمتلكون الإمكانات التي تؤهلهم للاحتراف في أوروبا، وإن لم يكن بالضرورة في أعلى المستويات، فبعضهم يستطيع اللعب في دوريات بمستويات مختلفة، لكن الموهبة موجودة.

ما ينقص بعض اللاعبين هو العقلية الاحترافية التي يكتسبها اللاعب الأوروبي، والإيطالي تحديدًا، خلال مرحلة التكوين بين سن 13 و17 عامًا.

في إيطاليا، يبدأ اللاعب منذ سن مبكرة بالتفكير في مستقبله كلاعب محترف، ويهتم بتفاصيل كثيرة، مثل التغذية والنوم وطريقة التدريب وكل ما يساعده على الوصول إلى أعلى مستوى.

أما هنا، فنشعر أحيانًا بأن بعض اللاعبين يكتفون بما وصلوا إليه، ولا يبذلون الجهد الإضافي المطلوب لتحقيق المزيد.. ليست هذه الصورة عامة على الجميع، فلدينا لاعبون يمتلكون الشخصية والطموح اللازمين للوصول إلى مستويات عالية، لكن بعضهم لديه الموهبة ويفتقد الدافع والرغبة الكافية للتطور.

10

هل تطمح مستقبلًا إلى تدريب المنتخب السعودي الأول؟ وما رسالتك للجماهير السعودية؟

عقليتي تقوم على العمل يوميًا ومحاولة تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة، والهدف هو استخراج أفضل ما لدى اللاعبين الذين نعمل معهم ومساعدتهم على التطور.

أهم ما يمكننا تحقيقه حاليًا هو اكتشاف أكبر عدد ممكن من اللاعبين القادرين على أن يصبحوا عناصر مهمة في المنتخب السعودي الأول.. نحن نركز على العمل الذي نقوم به اليوم، أما المستقبل فله وقته.

رسالتي إلى الجماهير السعودية هي التحلي بالصبر، فهناك الكثير من المواهب التي تنمو وتتطور حاليًا، ولدينا لاعبون جيدون يحتاجون إلى الوقت والدعم والمساندة.. أؤمن بأن هذا الجيل سيمنح الجماهير أسبابًا للفرح والرضا مستقبلًا إذا حصل على الدعم اللازم.

لدينا هدف كبير يتمثل في كأس العالم 2034 التي ستستضيفها السعودية، وقلنا دائمًا إن عددًا كبيرًا من لاعبي هذه المجموعة سيكون لهم دور بارز في تلك البطولة.