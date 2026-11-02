إذا كنت أحد سكان حي العزيزية جنوب العاصمة الرياض، فربما مررت ذات يوم بملعب متوسطة شرحبيل بن حسنة، إذ كان عبد الله الماس، حارس مرمى المنتخب السعودي تحت 17 عامًا، يركض خلف الكرة مرتديًا قميص فريق المدرسة في دوري المدارس، دون أن يعرف أن تلك المساحة الصغيرة التي اعتاد اللعب فيها ستقوده يومًا إلى الوقوف أمام مهاجمي فرنسا في كأس العالم للناشئين، حارسًا لمرمى المنتخب السعودي.

ولد الماس في 18 فبراير 2010، ولم تكن حراسة المرمى هي المحطة الأولى في علاقته بكرة القدم، إذ بدأ مشواره لاعبًا في مركز الجناح، قبل أن تتغير وجهته بعد تدخل مدرب الحراس السعودي عبد الملك قاعود، الذي رأى فيه ملامح حارس مرمى، فانتقل من محاولة الوصول إلى شباك المنافسين إلى مهمة منعهم من الوصول إلى شباكه.

لم يكن قاعود اسمًا عابرًا في مسيرة الحارس الصغير، فهو متخصص في تدريب حراس المرمى والميكانيكا الحيوية، وسبق له العمل في نادي الشباب للفريق الأول والفئات السنية، ونادي الوحدة، ومن تلك النقطة بدأت حكاية مختلفة، تدرج خلالها الماس في الفئات السنية للمنتخبات السعودية حتى وصل إلى منتخب تحت 17 عامًا.

وفي 19 نوفمبر 2026، ظهر اسم عبد الله الماس ضمن قائمة المنتخب السعودي المشاركة بكأس العالم للناشئين في قطر، لكن البداية أمام الأوروجواي لم تكن سهلة، إذ خسر المنتخب السعودي 2ـ3 في مباراته الافتتاحية، قبل أن تأتي المواجهة التي وضعت الماس تحت أنظار المتابعين، حين التقى الأخضر نظيره الفرنسي.

على ملعب أكاديمية «إسباير» في الدوحة، وجد الحارس السعودي نفسه أمام منتخب يمتلك خيارات هجومية متعددة، وكانت الدقيقة الثامنة تحمل أول اختبار صعب، عندما استدار نوهـا تيهي داخل منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها الماس بقدمه اليسرى، ثم عاد اللاعب الفرنسي نفسه في الدقيقة 32 ليختبر الحارس السعودي مجددًا، لكن المحاولة انتهت أيضًا دون أن تهتز الشباك.

انتهت المباراة بفوز السعودية 1ـ0، بهدف شامان القحطاني في الدقيقة 73، غير أن اسم الماس ظهر في مكان آخر من تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما اختاره «فيفا» أفضل لاعب في المباراة، وأشار إلى تصدياته التي أبقت المنتخب السعودي في أجواء المواجهة، فيما قال الماس عن إحدى تصدياته: «كانت تلك تصديتي المفضلة في المباراة»، وفقًا لتصريحاته المنشورة في تقرير «فيفا».

لم تكن قصة الماس مع كأس العالم للناشئين منفصلة عن حكايات حراس سبقوه إلى البطولة، فقبل 37 عامًا، كان محمد الدعيع يحرس مرمى المنتخب السعودي بمونديال الناشئين في إسكتلندا 1989، قبل أن يصبح أحد أبرز حراس الكرة السعودية والآسيوية، كما ظهر جانلويجي بوفون مع إيطاليا بنسخة 1993 في اليابان، وشارك إيكر كاسياس مع إسبانيا بنسخة 1997 في مصر.

ثلاثة أسماء مرت من بوابة البطولة ذاتها، وإن اختلفت ظروف البدايات والطرق التي سلكها كل منهم بعد ذلك، فهل تكون قطر 2026 المحطة التي تفتح لعبد الله الماس طريقًا مشابهًا، أم أن الأيام ستكتب له مسارًا مختلفًا؟

من ملعب مدرسة في العزيزية إلى أضواء «إسباير» في الدوحة، تغيرت مساحة المرمى واتسعت المدرجات، لكن المهمة بقيت واحدة، أن يقف الحارس بين الكرة والشباك، وأن تكون اللحظة التالية للتصدي بداية حكاية جديدة.