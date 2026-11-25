تستعد حلبة لوسيل الدولية في الدوحة العاصمة القطرية، لاستضافة منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من بطولة أرامكو فورمولا 4 السعودية، المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات «FIA» في ديسمبر المقبل.

وتنطلق الجولة الخامسة الأربعاء 9 ديسمبر، وتُختتم الجمعة 11 ديسمبر، تليها الجولة السادسة والختامية 13 و14 ديسمبر.

وتجرى البطولة بتنظيم من التوكيلات موتور سبورت، وتحت الإشراف الرياضي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وشهدت الجولتان الثالثة والرابعة، اللتان نظمتا على حلبة البحرين الدولية، منافسة قوية بين الويلزي آرتشي أوين، سائق فريق «7.23 ريسينج»، والسنغافوري إسحاق سياه، سائق فريق «بيكس»، بعدما تقاسما الفوز بالسباقات الأربعة.

وحقق أوين الفوز بالسباق الأول من الجولة الثالثة، فيما حسم سياه السباق الثاني لصالحه، قبل أن يكرر سياه انتصاره في السباق الأول من الجولة الرابعة، ويختتم أوين منافسات البحرين بالفوز في السباق الثاني، ليعزز صدارته للترتيب العام قبل الجولتين الختاميتين في قطر.

ويتصدر آرتشي أوين الترتيب العام للسائقين برصيد 166 نقطة، بفارق 47 نقطة عن السنغافوري إسحاق سياه، صاحب المركز الثاني برصيد 119 نقطة، فيما يحتل البريطاني هاريسون ماكي المركز الثالث برصيد 103 نقاط، يليهما رلون باير رابعًا برصيد 83 نقطة، ثم أمين كارا عثمان خامسًا برصيد 78 نقطة.