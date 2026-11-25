يحضر الإسباني سيرجيو بيرناس، مدرب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، في مدرجات ملعب أكاديمية «إسباير» في الدوحة العاصمة القطرية، لمتابعة المواجهة الحاسمة لأخضر تحت 17 أمام نظيره هايتي، في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن بيرناس يهدف إلى رصد بعض نجوم الأخضر الناشئ للاستفادة من عناصره قبل ضمها للمشاركة في البطولات المقبلة، والتي يأتي في مقدمتها بطولة كأس آسيا.

وكان منتخب تحت 20 عامًا أنهى قبل أيام معسكره الإعدادي الذي نظم في الأحساء، ضمن برنامج الإعداد قبل كأس آسيا.

ويحتل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الفرنسي صاحب المركز الثاني، ومتأخرًا بثلاث نقاط عن الأوروجواي المتصدر الذي ضمن تأهله إلى دور الـ32، بينما يتذيل منتخب هايتي المجموعة دون نقاط.

ويتأهل إلى دور الـ32 من المونديال الذي تستضيفه قطر حتى 13 ديسمبر المقبل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12 إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.