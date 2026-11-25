أُوقف الفرنسي أرتور ريندركنيش بسبب اتهامه برفض الخضوع لفحص منشطات، بحسب ما أكدت الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب، الأربعاء.

ونفى المصنف 57 عالميًا ارتكاب أي مخالفة بعد أن أوردت وسائل إعلام فرنسية نبأ الاتهام للمرة الأولى.

وأصدر الفرنسي بيانًا على «إنستجرام» عقب تقرير نشرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية أفاد بأنه قد يواجه عقوبة إيقاف لمدة أربعة أعوام، بسبب مزاعم رفضه إجراء فحص في بريتاني.

وقالت «ليكيب» إن سوء فهم محتمل وقع مع المسؤول عن جمع العينة.

وكتب اللاعب البالغ 31 عامًا: «أنا على علم بالتقارير المتعلقة بقضيتي المزعومة بشأن رفض الخضوع للفحص مع الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب، والتي كان من المفترض، بحسب الوكالة، أن تبقى سرية تمامًا».

وأضاف: «لقد أبلغت الوكالة الدولية لنزاهة المضرب بأنني أنفي هذا الادعاء، كما طلبت بالفعل أن تنظر في القضية وتبت فيها هيئة قضائية مستقلة، وهو حقي».

وتابع : «سأعرض جميع تفاصيل الموقف على الهيئة القضائية المستقلة، ولن أرد علنًا على هذه الاتهامات في الوقت الحالي. أعتقد أنه عندما تُعرض القضية على الهيئة القضائية المستقلة، ستتم تبرئتي من تهمة رفض الخضوع للفحص».

وأردف الفرنسي قائلًا «لم أتناول أي مادة محظورة مطلقًا، وأنا فخور بإنجازاتي في كرة المضرب الاحترافية، والتي تحققت جميعها بفضل العمل الجاد وبنزاهة دائمًا».

وأفادت الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب بأن القضية ستُعرض على الهيئة المستقلة مطلع العام المقبل، معربة عن أسفها لأن نبأ التحقيق كُشف أولًا عبر وسائل الإعلام.

وقالت الوكالة : «نبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على سرية القضايا، ونحن نشعر بخيبة أمل لأن التفاصيل أصبحت علنية بهذه الطريقة».

وتراجع ريندركنيش في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين هذا العام بعد أن بلغ أعلى تصنيف في مسيرته عندما احتل المركز 24 في مايو.

وكان أبرز إنجاز في مسيرته وصوله المفاجئ إلى نهائي دورة شنغهاي للماسترز 2025، حيث خسر أمام ابن عمه فالنتان فاشيرو.

وكانت بطلة ويمبلدون السابقة التشيكية ماركيتا فوندروشوفا قد عوقبت بالإيقاف أربعة أعوام من قبل الوكالة الدولية في يونيو بسبب رفضها الخضوع لفحص منشطات خارج المنافسات في ديسمبر 2025.

وفي أغسطس، استأنفت القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس).