يعود البرازيلي روجير إيبانيز، والأرميني إدوارد سبيرتسيان، لاعبا فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى القائمة الأساسية أمام التعاون، في المواجهة التي تجرى، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق، فضّل إراحة اللاعبين وجعلهما في قائمة البدلاء أمام الشمال خلال المباراة التي خسرها القطب الجداوي 2ـ3، التي جرت، الإثنين الماضي، لحساب الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا للنخبة لمجموعة «الغرب» في الدوحة العاصمة القطرية.

وبيّن أن بوسيتش، مدرب الفريق، منح اللاعبين إجازة، الأربعاء، على أن يفتح ملف المباراة المقبلة بدءًا من الخميس، يخضع فيها اللاعبون إلى تدريبات فنية وتكتيكية.

ويحتل الأهلي المرتبة الرابعة في دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، فيما يقف سابعًا في مجموعة «الغرب» لدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 8 نقاط.