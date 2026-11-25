في الدقيقة الثانية والخمسين من ليلة آسيوية صاخبة على ملعب «الأول بارك» في الرياض، توقفت قوانين الفيزياء للحظة وكانت الكرة معلقة في الهواء على حدود منطقة الجزاء بعد رأسية من البرازيلي أنجيلو جابرييل، قبل أن يرتقي البرتغالي جواو فيليش بظهره للمرمى، ويطلق من مسافة 18 مترًا ركلة خلفية مزدوجة استقرت في الزاوية العليا لشباك السد القطري، مانحة النصر فوزًا ثمينًا «2ـ1» في دوري أبطال آسيا للنخبة.

لم تكن تلك اللقطة التي وصفتها الصحافة البرتغالية بالمرشحة لجائزة بوشكاش، ونعتتها شبكات عالمية بأحد أجمل أهداف البطولة، مجرد هدف عابر في سجل النجم البرتغالي، بل كانت بمثابة شرارة أيقظت الذاكرة الجمعية لجماهير كرة القدم في الملاعب السعودية، وأعادت فتح الأرشيف الذهبي لأصعب وأكثر فنون اللعبة سحرًا «الضربة الخلفية المزدوجة»، التي ظلت الملاعب السعودية مسرحًا استثنائيًا لها على مدار نحو نصف قرن.

وتعود الجذور الأولى لهذا الفن الأكروباتي في الدوري السعودي الممتاز إلى أواخر السبعينيات الميلادية. ففي موسم 1978، خطف أسطورة النادي الأهلي أمين دابو الأنظار بتسجيله هدفًا تاريخيًا بضربة خلفية مزدوجة في شباك النصر، مرسخًا ثقافة الأهداف الاستعراضية في ملاعب السعودية منذ أعوامها التأسيسية.

ولم يمضِ وقت طويل حتى انتقلت العدوى إلى «ديربي» الرياض المشتعل. ففي موسم 1981، وبينما كانت قمة الهلال والنصر تتأرجح على وقع الإثارة، طار النجم التونسي نجيب الإمام ليحسم اللقاء للهلال «3ـ2» بهدف ثالث جاء بمقصية خلفية خالدة. وبعد سبعة أعوام، وتحديدًا في موسم 1988 أعاد سعد مبارك المشهد في «الديربي» ذاته، حين استقبل عرضية مشاري العويران بضربة خلفية متقنة ارتطمت بمدافع النصر ناصر المرشد وعانقت الشباك، لينقذ الهلال من الخسارة ويخرج بتعادل مثير «2ـ2».

ومع مطلع التسعينيات، تحولت شباك النصر إلى مسرح مزدوج لإبداعات نجوم الأهلي في موسم واحد هو موسم 1991، البداية كانت مع لاعب الوسط حمزة صالح الذي أطلق ضربة خلفية خادعة سكنت المرمى، قبل أن يلحق به زميله «الأنيق» خالد مسعد في الموسم نفسه، مرتقيًا لكرة عالية حولها بمقصية رائعة منحت فريقه التعادل «1ـ1» واختيرت ضمن أجمل أهداف الموسم.

أصداء تتجاوز الحدود

مع دخول الكرة السعودية عصر الاحتراف وتطور النقل التلفزيوني، اكتسبت الأهداف المقصية بعدًا إعلاميًا عالميًا.

ففي 29 ديسمبر 2011، وخلال الجولة الرابعة عشرة من دوري زين للمحترفين، سجل المهاجم العماني عماد الحوسني الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 32 أمام الأنصار «5ـ1» بطريقة أكروباتية مذهلة، دفعت صحيفة «آس» الإسبانية إلى إفراد مساحة خاصة للهدف، واصفةً إياه باللوحة العالمية.

واستمر السحر في الملاعب السعودية عبر أقدام النجوم المحليين، ففي أبريل 2015، افتتح فهد المولد مهرجان أهداف الاتحاد أمام التعاون «4ـ3» في الجولة 24 بمقصية متقنة من حدود المنطقة أشعلت مباراة ماراثونية.. وبعدها بعامين، وتحديدًا في الجولة الثالثة من موسم 2017ـ2018، حصد مهاجم الشباب موسى الشمري جائزة هدف الجولة رسميًا بفضل «دبل كيك» رائع في مرمى الرائد.

لكن الذروة الدرامية لـ«ديربي» جدة كُتبت في الأول من مارس 2019. ففي الجولة 22 من الدوري، وبعد نزوله بديلًا لمهند عسيري في الدقيقة 61، تلقى الهداف السوري عمر السومة تمريرة من الظهير المصري محمد عبد الشافي في الدقيقة 78، ليروض الكرة بصدره ويسددها مقصية خلفية أدرك بها التعادل للأهلي «1ـ1»، ليخطف نقطة ثمينة وجائزة أجمل هدف في الجولة.

من النهائيات إلى زمن النجوم

لم تقتصر هذه الروائع على مباريات الدوري فحسب، بل حضرت في منصات التتويج، ففي نهائي كأس السوبر السعودي مطلع 2022، وبينما كان الهلال متأخرًا أمام الفيصلي، قلّص سالم الدوسري الفارق في الدقيقة 40 بضربة مقصية إثر عرضية محمد البريك، ليعيد الروح لفريقه الذي أدرك التعادل «2ـ2» وتُوّج لاحقًا باللقب عبر ركلات الترجيح «4ـ3»،

وفي موسم 2022ـ2023، افتتح البرازيلي رومارينيو خماسية الاتحاد في شباك العدالة «5ـ0» في الدقيقة 17 بمقصية متقنة بصناعة مواطنه برونو هنريكي، ممهدًا الطريق نحو لقب الدوري.. ولم تتوقف الموهبة المحلية عن إبهار الجماهير، ففي مايو 2024، واصل الشاب طلال حاجي إرث الاتحاد في «ديربي» جدة للفئات السنية بمقصية لافتة في شباك الأهلي، بينما خطف لاعب الرياض محمد آل عقل الأضواء في الجولة 33 من دوري «روشن» بتسجيله مقصية رائعة في مرمى النصر خلال مباراة انتهت بالتعادل «2ـ2»، ليُرشح رسميًا لجائزة هدف الجولة.

قبل أن يوقع جواو فيليش على تحفته الآسيوية أمام السد، الثلاثاء، كان مواطنه وقائده كريستيانو رونالدو قد مهّد الطريق على الملعب ذاته قبل عام واحد ويومًا واحدًا فقط. ففي 23 نوفمبر 2025، وخلال الثواني الأخيرة «90+6» من مواجهة النصر والخليج «4ـ1» في الجولة التاسعة من دوري «روشن»، تسلم رونالدو عرضية نواف بوشل وسددها مقصية نحو الخلف مسجلًا هدفه رقم 954 في مسيرته، ليحتفل مرتديًا العقال وسط ذهول الصحافة العالمية التي استحضرت مقصيته الشهيرة في شباك يوفنتوس 2018.