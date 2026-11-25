وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى الهدف رقم 17 مع الأصفر العاصمي قاريًا في مختلف البطولات بعدما سجل هدف التقدم أمام السد، الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة في المواجهة التي كسبها فريقه بنتيجة 2ـ1.

ومنح هدف السد الأفضلية لرونالدو إجمالًا الذي تجاوز عدد أهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله مع النصر والذي يمتلك 16 هدفًا كانت جميعها في دوري أبطال آسيا.

ولعب رونالدو آسيويًا مع النصر 23 مباراة في بطولتي دوري النخبة وآسيا 2، فيما لعب حمد الله مع النصر قاريًا 20 في دوري الأبطال.

وسجل رونالدو 16 هدفًا مع النصر في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يمتلك هدفًا وحيدًا في دوري أبطال آسيا 2.

وتعد نسخة النخبة 2024 ـ 2025 الأكثر غزارة لرونالدو بواقع 8 أهداف، فيما سجل رونالدو 6 أهداف في نسخة آسيا 2023 ـ 2024، وهدفًا أمام الوصل في دوري أبطال آسيا 2 الموسم الماضي، فيما نجح في تسجيل هدفين خلال النسخة الجارية من النخبة الآسيوية.