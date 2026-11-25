يغيب الأوروجوياني ناهيتان نانديز، والغاني بونسو باه، لاعبا فريق القادسية الأول لكرة القدم، عن المشاركات المقبلة بسبب الإصابة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن نانديز يعاني من إصابة في مفصل القدم، تعرض لها أمام الهلال في 23 أكتوبر الماضي، ضمن الجولة الـ 11 من دوري «روشن»، اضطر فيها للابتعاد عن لمس الكرة خلال مواجهات فريقه الماضية، كما تسببت في إبعاده عن قائمة منتخب بلاده بناءً على التقرير الطبي للنادي، قبل أن يتأكد غيابه عن مباراة شباب الأهلي الإماراتي في نخبة آسيا، الثلاثاء الماضي، مع استمرار برنامجه التأهيلي لفترة لا تقل عن 14 يومًا.

وبيّن أن الجناح الغاني الشاب «21 عامًا» تعرض لإصابة في عضلة الفخذ أمام الغرافة القطري في الثاني من نوفمبر الجاري، على أن تستمر فترة تأهيله لفترة تصل نحو 60 يومًا.

وكانت «الرياضية» أشارت وفق مصدرها الخاص في 20 نوفمبر الجاري إلى تأكد غياب بونسو باه عن بطولة كأس السوبر السعودي التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى غيابه عن مواجهتي شباب الأهلي الإماراتي والشمال القطري آسيويًا، ومواجهة نيوم في كأس الملك، فضلًا عن 6 جولات في الدوري المحلي أمام النصر والفيحاء والفتح والحزم والخليج والشباب.

ويحتل القادسية، الذي يدربه الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، المرتبة الثانية في قائمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة متأخرًا بنقطتين عن الهلال المتصدر، فيما يأتي ثانيًا في مجموعة «الغرب» في نخبة آسيا، برصيد 11 نقطة.