يواجه فريق التعاون الأول لكرة القدم، ضيفه النهضة العماني، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.



وضمن التعاون تأهله إلى الأدوار النهائية، بعد حصد 10 نقاط في أول 4 جولات، بالفوز في 3 مباريات مع تعادل واحد ودون أي خسارة.

ويملك التعاون الكفة الأرجح عندما يواجه أندية عُمان، سواء في البطولات القارية أو الخليجية، إذ لعب 3 مباريات سابقة ضدهم، لم يخسر في أي مباراة، بل فاز مرة وتعادل مرتين.

ولعب التعاون أمام السويق العُماني، ضمن بطولة كأس الأندية الخليجية 2015، حيث جاءت مشاركته بعد حصوله على المركز الخامس في دوري المحترفين السعودي وموافقة إدارة النادي في أغسطس 2014 على اللعب في البطولة الخليجية حينها.

وأجريت المباراة الأولى بين التعاون والسويق، على ملعب السيب في عُمان، فبراير 2015، إذ انتهت بالتعادل الإيجابي 2ـ2 بين الفريقين.

وسجل هدفي التعاون في تلك المباراة كل من أحمد التركي والسوري جهاد الحسين، فيما سجل للسويق يوسف عنبر وعبد الله كوفي.

وفي مارس 2015، لعب التعاون مباراة أخرى ضد السويق، في بريدة، وانتهت بفوز التعاون بنتيجة 1ـ0. وسجل هدف التعاون اللاعب سلطان علي في الدقيقة 79 من المباراة، وأسهمت النتيجة في تأهل الفريق السعودي للدور الثاني من البطولة، قبل أن يخرج من ربع النهائي بعد الخسارة أمام النصر الإماراتي بركلات الترجيح.

وفي مسابقة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2026ـ2027، جاء التعاون في المجموعة الثالثة رفقة فرق النهضة العماني، الريان القطري، والفيصلي الأردني. وتعادل التعاون أمام النهضة بنتيجة 1ـ1 في الجولة الأولى، على مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط.

وتقدم فريق التعاون عن طريق لاعبه راكان الطليحي، قبل أن يتعادل النهضة بواسطة لاعبه بيتروس.

وواصل التعاون مشواره لاحقًا بالفوز على الريان القطري بنتيجة 2ـ1، ثم على الفيصلي مرتين بنتيجة 2ـ0 و3ـ1.

يذكر أن التعاون يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل النهضة المركز الأخير برصيد نقطة، كما يحل الريان القطري ثانيًا بـ9 نقاط، والفيصلي ثالثًا بـ3 نقاط.