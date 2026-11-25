وصف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، بأفضل لاعب وسط في العالم، وذلك بعدما قاد عودة العملاق الإسباني من تخلف أمام ضيفه أيندهوفن الهولندي إلى فوز كاسح 5ـ1، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وبدأ مورينيو اللقاء بإبقاء بيلينجهام على مقاعد البدلاء، لكنه اضطر للزج به مطلع الشوط الثاني ضمن ثلاثة تبديلات دفعة واحدة بعدما أنهى فريقه الشوط الأول متخلفًا من ركلة جزاء.

ولعب الدولي الإنجليزي الدور الرئيس في عودة النادي الملكي وتحقيق فوزه الخامس في خامس مباراة له في دور المجموعة الموحدة للمسابقة القارية، بتسجيله هدف التقدم من لعبة رائعة حيث روض الكرة مرتين قبل أن يطلقها في الشباك «على الطائر» بالجهة الخارجية لقدمه اليمنى، ثم لعب دور الممرر في الهدف الخامس الذي سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وعلق بيلينجهام على الهدف الرائع الذي سجله، بالقول «ليس لدي أي فكرة عما قمت به ولكني حصلت على الكرة في وضعية جيدة، سددت وسجلت الهدف»، مضيفًا «في الشوط الثاني، لعبنا بشكل أفضل لأننا قمنا بتنفيذ الأمور البسيطة بشكل جيد. الجميع يعلم أن لدينا الكثير من اللاعبين الموهوبين الذين يقدمون أشياء رائعة، لكن في بعض الأحيان يكون من الأهم أن نقوم بالأمور البسيطة بشكل مثالي. ولهذا السبب فزنا».

وكرر ريال سيناريو مواجهتين سابقتين الموسم الجاري أمام روما الإيطالي وأيك أثينا اليوناني حين حول تخلفه إلى فوز 4ـ3 و3ـ2 تواليًا.

ورأى بيلينجهام أن الانتفاضات تعكس الشخصية والعقلية وكلمات المدرب بين الشوطين قائلًا : «إنها مجموعة من الأمور مجتمعة ولهذا السبب نقوم بالكثير من الانتفاضات ولكن من الأفضل لنا الفوز بثقة ولهذا نحتاج إلى التحسن أكثر»، مشيدًا بدور مدربه مورينيو في ما يقدمه والفريق.

ورد مورينيو على لاعبه الإنجليزي، قائلًا «إنه لطيف عندما يقول إنني السبب في تحسنه، لكن هذا ليس ما أعتقده. أعتقد أن المسؤول الرئيس عما هو عليه جود اليوم هو نفسه وزملاؤه. أنا أحاول مساعدته قليلًا فقط. إنه لاعب استثنائي يمتلك كل شيء: البنية الجسدية، التقنية، الفهم التكتيكي للعبة، الطموح...».

وتابع : «اليوم، غيّر اتجاه المباراة لكن ليس وحده بالطبع. بالنسبة لي ومن دون أي شك، إنه أفضل لاعب وسط في العالم. يمكنه اللعب أيضًا كصانع ألعاب ولاعب وسط ارتكازي ولهذا قلت عندما تم الحديث عن الكرة الذهبية، فضيحة أنه لم يكن بين العشرة الأوائل. إنه لاعب استثنائي تمامًا».

وعن مجريات المباراة التي سجل فيها الفرنسي كيليان مبابي ثنائية، ليصل إلى الشباك للمباراة السابعة تواليًا في المسابقة، قال مورينيو «شاهدت شوطًا أول سيئًا جدًا وحاولت مع المحللين العثور على ثلاث أو أربع صور يمكنها أن توضح للاعبين بالضبط الأشياء التي كنا نفعلها بشكل خاطئ. كانت استراحة بكلمات قليلة لأنه يمكن للصورة أن تكون أبلغ من ألف كلمة».

وكشف «شاهدنا ثلاث صور مختلفة. واحدة من وجهة النظر الدفاعية واثنتان من وجهة النظر الهجومية. أعتقد أن المشاهدة تجعل من الأسهل بكثير على اللاعبين فهم الأمور. بعد ذلك، رقم خمسة «بيلينجهام» أعطى ديناميكية مختلفة تمامًا للفريق».

وشدد على أنه «لا يزال هناك الكثير للعمل عليه، لأن من يبدأ المباريات مثلنا، لديه الكثير لتطويره. عندما لا أكون قادرًا على جعل فريقي يلعب بنفس الطريقة منذ الدقيقة الأولى، فهذه مشكلة يجب أن أحلها. إنهاء المباريات بالتعافي «العودة من بعيد» والفوز والشعور بأنك قمت بشيء لتغيير الأمور أمر جيد عندما تتغير النتيجة، لكن مع المخاطر التي نخوضها، قد لا تسير الأمور بشكل جيد. لا أريد أن أشعر بهذه الشكوك... لذلك، هناك عمل يجب القيام به».