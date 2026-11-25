تقع دولة هايتي في منطقة البحر الكاريبي، وتحديدًا في الجزء الغربي من جزيرة هيسبانيولا التي تتقاسمها مع جمهورية الدومينيكان في الجزء الشرقي منها، وتطل على المحيط الأطلسي شمالًا والبحر الكاريبي جنوبًا. وتبلغ مساحتها نحو 27.6 ألف كيلومتر مربع، ويصل عدد سكانها إلى قرابة 12 مليون نسمة، وعاصمتها بورت أو برنس، فيما تعتمد اللغتين الفرنسية والكريولية الهايتية لغتين رسميتين.

وتتمتع هايتي بتاريخ كبير في منطقة الكاريبي، إذ أصبحت 1804 أول جمهورية مستقلة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بعد نجاح ثورتها ضد الاستعمار الفرنسي، لتكون من أوائل الدول التي أنهت الحكم الاستعماري في القارة الأمريكية.

وعلى الرغم مما تمتلكه من إرث تاريخي وثقافي، تواجه البلاد تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية متراكمة، جعلتها واحدة من أكثر دول المنطقة معاناة على مستوى التنمية والاستقرار.

على الصعيد الرياضي، تحظى كرة القدم بمكانة بارزة في الشارع الهايتي، ويُعرف المنتخب الوطني بلقب «الجرينادييه» وهو اللقب الذي تحمله مختلف فئاته السنية، فيما يمثل منتخب تحت 17 عامًا أحد المنتخبات التي تسعى إلى تعزيز حضور البلاد على الساحة الدولية، مستفيدًا من المواهب الشابة التي تقدمها الكرة الهايتية.

وبدا الدوري المحلي عام 1937 ويتنافس فيه عادةً 12 إلى 18 ناديًا مع اعتماد نظام مرحلتين في كثير من المواسم (الافتتاح والختام )، وقد شهد تغييرات تنظيمية وتوقفات بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد ، ويتأهل بطل الدوري إلى مسابقات الكونكاكاف الكاريبية المؤهلة لكأس أبطال الكونكاكاف فيما يُعد نادي راسينغ سي إتش من أبرز الأندية التاريخية في البطولة برصيد 14 لقبًا .

ويخوض منتخب هايتي تحت 17 عامًا مشاركته الرابعة في تاريخ كأس العالم لهذه الفئة، بعد ظهوره في نسخ 2007 و2019 و2025، دون أن ينجح في تجاوز دور المجموعات خلال مشاركاته الثلاث السابقة، وهو ما يجعل بلوغ الأدوار الإقصائية هدفًا رئيسًا له في النسخة الجارية.

ويقود المنتخب المدرب كوسكي سانفيل، الذي نجح في قيادة الفريق إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما تصدر المجموعة الثالثة في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، محققًا العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثلاث، ليحجز بطاقة التأهل الرابعة في تاريخه إلى المونديال.

وأوقعت القرعة المنتخب الهايتي في المجموعة الرابعة بكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات السعودية وفرنسا وأوروجواي.

وبدأ المنتخب الهايتي مشواره في البطولة بالخسارة أمام فرنسا 1ـ3، وفي مباراته الثانية، واجه أوروجواي، ونجح في افتتاح التسجيل إلا أن المنتخب اللاتيني عاد سريعًا إلى المباراة وسجل هدفين قبل نهاية الشوط الأول قبل أن يضيف هدفين آخرين في الدقيقتين 76 و82، لتنتهي المواجهة بخسارة هايتي 1ـ4.

وبذلك يدخل المنتخب الهايتي مواجهته أمام السعودية، الأربعاء ، دون رصيد من النقاط، بعدما خسر مباراتيه السابقتين، واستقبلت شباكه سبعة أهداف مقابل تسجيل هدفين، ليصبح مطالبًا بتحقيق نتيجة جيدة في مباراته الأخيرة ضمن المجموعة، من أجل الإبقاء على آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

وعلى الجانب الآخر، يدخل المنتخب السعودي المواجهة برصيد 3 نقاط في المركز الثاني بطموح حسم موقفه من التأهل، بعدما خسر أمام أوروجواي 2ـ3 في الجولة الأولى ثم انتصار ثمين على فرنسا 1ـ0 في الجولة الماضية، وتبدو حظوظه كبيرة في التأهل إلى الدور الثاني، إذ إن الفوز سيرفع رصيده إلى 6 نقاط وبالتالي التأهل يعزز آماله في العبور إلى دور الـ32، والتعادل قد يبقيه أيضًا في حسابات التأهل المباشر أو ضمن أفضل الثوالث، كما أن الخسارة ستجعل تأهله مرتبطًا بحسابات أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث وفارق الأهداف واللعب النظيف.