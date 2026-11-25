تصدر السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، والمغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة نهائية من خمسة لاعبين تتنافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي التي سيعلنها الاتحاد القاري «كاف» في حفل توزيع جوائز الأفضل 2 ديسمبر المقبل في لاجوس النيجيرية.

وهيمن لاعبو السنغال والمغرب، طرفا نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، على القائمة المختصرة.

وتضم القائمة أيضًا إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الإسباني، ومواطنه إسماعيل صيباري «لاعب بايرن ميونيخ»، وبابي جاي لاعب فياريال الإسباني.

وخرج الثنائي المصري مصطفى شوبير حارس الأهلي والمهدي سليمان حارس الزمالك من القائمة النهائية لاختيار أفضل حارس مرمى في إفريقيا 2026.

وسينافس الثلاثي المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال والسنغالي إدوار ميندي لاعب الأهلي وجوزيمار جوزيه إيفورا دياس، الملقب بـ«فوزينيا»، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر و«كولو كولو التشيلي» على الجائزة.

وينافس المصري محمود حسن «تريزيجيه» والمغربي محمد ربيع حريمات والجنوب إفريقي تيبوهو موكوينا على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا.

وجاء ترشيح «تريزيجيه»، المنتقل إلى نادي الرياض مع بداية الموسم الجاري، بعد تألقه مع الأهلي المصري، فيما استبعد محمد شحاتة لاعب الزمالك من القائمة النهائية ‌بعدما كان ضمن ‌القائمة الموسعة على الرغم من مساهمته في قيادة الزمالك إلى نهائي ‌كأس ⁠الكونفدرالية الإفريقية.

وخلت القائمة النهائية ⁠من أسماء عربية بارزة أخرى، من بينها الجزائري أحمد خالدي لاعب اتحاد العاصمة والمتوج بلقب الكونفدرالية الإفريقية وكذلك عبد النور بلحسيني لاعب شباب بلوزداد ومنير شعير لاعب نهضة بركان وسفيان المودن لاعب أولمبيك أسفي وعبد الرؤوف يعقوب لاعب الهلال السوداني.

وسيتنافس «تريزيجيه» مع موكوينا لاعب ماميلودي صن داونز وحريمات لاعب الجيش الملكي على نيل الجائزة.

وخرج نادي الزمالك من القائمة النهائية لأفضل فريق في إفريقيا على الرغم من أنه كان الفريق المصري الوحيد ضمن القائمة المبدئية. كما خرج منتخب مصر من المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي، كما وصل ‌لنهائي كأس الكونفدرالية.

وكان بيراميدز هو آخر المتوجين ‌بالجائزة خلال الموسم الماضي، قبل أن يخرج من قائمة المرشحين لها في الموسم الجاري.

وستكون المنافسة ‌على جائزة أفضل منتخب بين المغرب والسنغال والرأس الأخضر.

وشهدت القائمة النهائية وجود ماميلودي ‌صن داونز بطل دوري أبطال إفريقيا، واتحاد العاصمة بطل كأس الكونفدرالية والجيش الملكي الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخرج حسام حسن، مدرب مصر السابق، من سباق الترشح على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا 2026.

وباتت المنافسة النهائية بين بابي ثياو المدرب السابق للمنتخب السنغالي، ومحمد وهبي ‌مدرب المنتخب المغربي، وبوبيشتا مدرب الرأس الأخضر السابق.

وقاد حسن منتخب مصر إلى دور الـ 16 في كأس العالم في أمريكا الشمالية ورحل عن ⁠تدريب مصر وتولى ⁠علي ماهر المهمة بدلًا منه، فيما قاد محمد وهبي منتخب المغرب إلى دور الثمانية في كأس العالم قبل الخروج أمام فرنسا، بينما توج بابي ثياو مع منتخب السنغال بكأس الأمم الإفريقية 2025، قبل رحيله وتولي باتريك فييرا المهمة بدلًا منه.

وخرج المصري حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة من القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا بعد أن كان في القائمة المبدئية.

وضمت القائمة النهائية المغربي أيوب بوعدي لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ويان ديوماندي لاعب ريال مدريد الإسباني، وإبراهيم مباي لاعب أستون فيلا الإنجليزي.

وتوج مباي مع السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا، بينما ساعد بوعدي المغرب على بلوغ دور الثمانية في كأس العالم.

وانتقل ديوماندي إلى ريال مدريد في بداية الموسم الجاري ويقدم مع الفريق أداءً جيدًا.