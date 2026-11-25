نظمت مجموعة «MBC» أمسية خاصة في «تياترو أركان» في القاهرة، احتفاءً بإطلاق الدراما المصرية التشويقية الجديدة «عنبر الموت».

وحملت الأمسية الكثير من أجواء المسلسل وعالمه الدرامي، وجرى تجهيز مساحة تحاكي عنبر المحكوم عليهم بالإعدام الذي تدور فيه بعض أحداث العمل، وأتيحت للحضور فرصة التقاط الصور داخل الديكور المصمم خصيصًا للمناسبة.

وتألق نجوم المسلسل أمام عدسات المصورين، وأجروا عددًا من اللقاءات الصحافية والإعلامية، قبل الانتقال إلى قاعة العرض الرئيسة، حيث عُرضت الحلقتان الأولى والثانية من المسلسل أمام الحضور، تمهيدًا لانطلاق عرضه على «MBC شاهد» بدءًا من الخميس 26 نوفمبر.

وشهدت الاحتفالية حضور منة شلبي وعلي قاسم ورشدي الشامي، والكاتبة مريم نعوم والمخرج كريم الشناوي، إلى جانب عدد من نجوم الفن، من بينهم هنادي مهنا وحسن أبو الروس، وعدد من الإعلاميين والنقاد والمدعوين. كما حضرت المطربة نغم صالح، التي تقدم أغنية تتر المسلسل.

ويتألف «عنبر الموت»، من 12 حلقة، وتدور أحداثه حول «نادية»، الممرضة التي تجد نفسها في مواجهة اتهامات خطيرة تقودها إلى حكم بالإعدام، قبل أن يتولى أحد المحامين الدفاع عنها، لتبدأ رحلة مشوقة لكشف ملابسات القضية، وسط سلسلة من المفاجآت والأسرار التي تقلب مسار الأحداث.

وتجسد منة شلبي شخصية «نادية»، الممرضة التي تواجه اتهامات بالقتل ومحاولات القتل، ويصدر بحقها حكم بالإعدام، قبل أن يتولى أحد المحامين الدفاع عنها، لتبدأ رحلة مشوقة لكشف ملابسات القضية ومحاولة إنقاذها، وتتوالى المفاجآت مع انكشاف المزيد من الأسرار.

يضم العمل كلًا من منة شلبي وعلي قاسم ورشدي الشامي وبسمة وحمزة العيلي وأحمد خالد صالح، إلى جانب نخبة من الفنانين، وهو من كتابة ورشة «سرد» تحت إشراف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.