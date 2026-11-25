نيوم يستعد

أجرى لاعبو فريق نيوم الأول لكرة القدم، حصة تدريبية صباحية في مقر النادي، ضمن التحضيرات لمواجهة مضيفه الاتحاد، الجمعة، لحساب الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ نيوم)