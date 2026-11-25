وضع الكرواتي تيو بيريجا، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، الثنائي السنغالي عبدو ديالو وخالد الشمراني العائدين من الإصابة في القائمة التي سيقع عليها الاختيار، قبل مواجهة الشباب التي تلعب، الخميس، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن مشاركة الفرنسي نبيل فقير، والكاميروني جورج نكودو، في المباراة التي يحتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، بيد مدرب الفريق، بعد أن شاركا في التدريبات الماضية، عقب تعافيهما من الإصابة، على أن يتم تحديد العناصر الأساسية، خلال الاجتماع الفني الذي يعقد ظهر الخميس.

وبيّن أن مدرب الفريق ركز خلال التدريبات الماضية على العناصر التالية قبل حسم القرار، وهم: دونوفان ليون محمد الدوسري جولين جاري عبد الله الفهد «عبدو ديالو» محمد الزيد «خالد الشمراتي» ناصر الدعجاني فراس الغامدي أليماني جوري، لورينتز روزييه، كاميل بومدمد، وعبد الكريم الدارسي.

ويسعى تيو بيريجا الذي جاء خلف مواطنه دامير بوريتش الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة الثانية، بعد أن خرج بالتعادل أمام الاتحاد في أولى مهامه الرسمية مع الفريق.

ويحتل أبها المرتبة الأخيرة في قائمة الدوري، برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات أمام الخليج والدرعية والاتحاد.